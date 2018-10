Las ventajas se imponen a las desventajas, pero los choferes aún recelan



Los Tiempos.- Desde el 15 de octubre comienza la venta en el país del Súper Etanol 92. El Gobierno promete una gran ahorro por su precio y rendimiento, además de los efectos económicos multiplicadores; algunos expertos y empresarios consultados por este medio también resaltan sus bondades técnicas; los transportistas, en cambio, temen efectos negativos en sus vehículos y observan el alto precio.



El Súper Etanol 92 es un biocombustible que tendrá un 10 por ciento de alcohol anhidro (etanol, que se comprará a los cañeros de Santa Cruz), el restante 10 por ciento será aditivos y gasolina. El Gobierno anunció que su precio será “similar” a la gasolina Ron 91, que actualmente se vende a 4,40 bolivianos.



Los expertos lo definen como un combustible que contamina menos, es renovable, no calienta el motor, brinda más potencia, tiene mayor octanaje; pero se consume más rápido que la gasolina.



Su uso implicará un ahorro de 250 millones dólares en importación de insumos hasta 2025, porque el alcohol será destinado a reemplazar, gradualmente, la importación de insumos y diésel oil.



Con este ahorro, el Producto Interno Bruto (PIB) tendrá un crecimiento adicional de 0,9 por ciento, calcula el gerente del Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), Gary Rodríguez.



Además,según el presidente de la corporación Unagro y máximo ejecutivo de los empresarios privados de Santa Cruz, Luis Barbery, los cultivos de caña subirán de 150 mil a 320 mil hectáreas entre cinco y siete años. A la fecha, ya se sembraron 30 mil adicionales. Barbery indicó que el PIB agrícola crecerá en 4 por ciento y el industrial en 2 por ciento.



Efectos en los autos



Los transportistas, por su parte, temen los efectos negativos de la novedad en los motores de sus vehículos.



El docente de la carrera de Ingeniería Automotriz de la UMSS, Walter Canedo, explica que estos efectos podrían verse en los vehículos con más de 25 años de antigüedad, en algunas piezas de goma u oxidación en piezas metálicas.



En cambio los autos modernos vienen con motores flexibles que funcionan muy bien con biocombustible con diferentes grados de etanol.



La gerente de marca Mercedes Benz, Jesiika Ferrufino, indicó que los motorizados de esa industria funcionarán muy bien con el nuevo combustible porque se acercará al 95 por ciento de octanaje que requiere su motor. Actualmente sólo la gasolina prémium y el Ron 91 tienen 93 por ciento de octanaje. “Como no tenemos el octanaje que requiere el motor, vendemos al cliente un dispositivo que le permita proteger el motor por el bajo nivel de octanaje”, dijo. Tampoco se requiere adaptar el motor como indicaron algunos choferes.



El gerente de la Cámara Boliviana automotriz (CBA), Erick Saavedra, explicó que el país es el último de la región en usar de biocombustible, pues su uso es común en toda Latinoamérica, como en Costa Rica, donde ya se ha restringido el uso de combustible fósil, derivados del petróleo, y donde se opera 100 por ciento con etanol. “No es algo nuevo que Bolivia esté experimentando, sino algo que ya se ha desarrollado. Hay mucha curiosidad para ver cómo se va a implementar, porque hay autos viejos, que consumen tres veces más que uno nuevo”.



Según el sitio web NewsSoliclima, el uso de bioetanol no debería causar problemas en los vehículos actuales, pero recomienda para proporciones mayores al 15 por ciento modificar factores de inyección y al encendido, las juntas del motor y los conductores de combustible sin costo adicional excesivo.



Actualmente, se fabrican autos especializados para utilizar tanto gasolina como diversas mezclas de etanol con gasolina, son los “coches flexibles”, explica Saavedra.



Ventajas



Al ser renovable y producido localmente, el etanol permitirá reducir la dependencia del país del petróleo, lo que mejora la seguridad energética de los países. Al ser un oxigenante de la gasolina, el etanol mejora su octanaje, lo que ayuda a descontaminar y a reducir los gases causantes del efecto invernadero.



El etanol actúa como anticongelante en motores, mejorando el arranque del motor en frío y previniendo el congelamiento. Mejorará los ingresos para los cañeros y generará más empleo.



Desventajas



El etanol se consume de un 25 a 30 por ciento más rápidamente que la gasolina; para ser competitivo, por tanto, debe tener un menor precio indica el sitio web BiodiSol .



Cuando se produce a partir de caña de azúcar, en muchos lugares se continúa con la práctica de quemar la caña antes de la cosecha, lo que libera grandes cantidades de metano y óxido nitroso, dos gases que agravan el calentamiento global. Esto se solucionaría mecanizando su elaboración.







OPINIONES



"Aún desconocemos de las presuntas bondades del etanol. Nosotros abaratamos costos con el gas, pero a la larga eso daña el motor: no sabemos qué efectos tendrá el nuevo combustible en nuestros vehículos". José Orellana. Transporte Federado



"El bioetanol es muy caro. Nosotros no podemos trabajar con eso (Súper Etanol 92), elevaría el costo de operaciones. Nosotros trabajamos con puro gas, que cuesta 1,66 bolivianos el metro cúbico". Daniel Choqueribe. Transporte Libre



"Hay una ventaja: es fuente renovable. En Bolivia, tenemos muy pocos pozos petrolíferos con hidrocarburos. Por eso es que tenemos que importar hidrocarburos y la producción nacional ha bajado". Walter Canedo. Docente Ing. Automotriz







DATOS



Venta. Inicialmente, el Súper Etanol 92 comenzará a venderse en 100 estaciones de servicio y de forma progresiva hasta fines de año ya tendrán el producto entre 300 y 400 estaciones.



Costo. El litro de gasolina prémium se vende en el país a 4,7 bolivianos; el diésel, a 3,7; Ron 91, a 4,7; gasolina especial, a 3,7 bolivianos, y el metro cúbico de gas natural vehicular, a 1,6 bolivianos.



Surtidores. Cerca de 100 surtidores prevén invertir 6 millones de dólares en logística de almacenaje, innovación tecnológica y modernización de sus infraestructuras.







ANÁLISIS



Gary Rodríguez. Gerente del IBCE



“Con el biocombustible ganamos todos”



Con el biocombustible, todos ganan. El PIB va a crecer 0,9 por ciento adicional por causa de esta inversión y el movimiento económico que se va a generar.



Gana el consumidor porque va a tener una gasolina de 92 octanos, de mejor calidad y mayor rendimiento. Los motores se van a esforzar menos, la vida útil del vehículo se incrementa, la gasolina va a rendir más.



Gana el Gobierno, porque va a subvencionar menos; va a ahorrar divisas por la importación de aditivos y gasolina; genera impuestos y mayor capacidad de inversión en gastos.



Gana el medio ambiente, porque el biocombustible contamina menos que un combustible fósil. Está calculado que la emisión de gas de efecto invernadero va a disminuir en un 6 por ciento. En definitiva, ganamos todos.