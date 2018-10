YPFB invierte $us 50 millones para buscar hidrocarburos en occidente

El Deber.- En los dos últimos años, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) invirtió $us 50 millones en trabajos exploratorios en el occidente del país (La Paz, Oruro y Potosí). Los estudios preliminares dan la esperanza de un potencial hidrocarburífero, por lo que se prevé continuar con estas búsquedas, en esta zona no tradicional, para encontrar yacimientos de gas y petróleo.



“Hemos realizado trabajos de aerogravimetría en la gestión 2016 y 2017, en todo el occidente boliviano. Ahora estamos en el procesamiento de datos. Son trabajos preliminares de exploración donde hemos invertido unos $us 50 millones y que nos van a determinar futuros proyectos. Según los estudios que nos ha hecho la empresa Beicip Franlab, hay potencial hidrocarburífero en el occidente”, reveló el vicepresidente nacional de operaciones, de YPFB, Gonzalo Saavedra.



Por eso, dijo que la empresa estatal está incrementando actividades exploratorias como aerogravimetrías, magnetometrías, geoquímica de superficie y sísmica y más adelante, en función a estos estudios, espera generar otros pasos, como sísmica 3D o perforación de pozos.



Se conoció que hay cuatro empresas que estarían trabajando en el área denominada “Altiplano”, que contempla los tres departamentos señalados.



El Gobierno, a través de la empresa petrolera estatal, quiere continuar con los trabajos que dejaron las transnacionales, en las décadas de los 60 y 70.



No se priorizó



En contrapartida, el experto en hidrocarburos Hugo del Granado precisó que no hay ningún proyecto priorizado por el Gobierno en el occidente desde agosto de 2017, pues están calificadas de “menores perspectivas de éxito”.



“La posibilidad de lograr avances o ser optimistas en descubrimientos en el área occidental, son remotas”, dijo. Añadió que el hecho de haber invertido solo $us 50 millones, no significa que se le esté dando importancia.



Ultraeficientes



En un informe que hizo el 29 de agosto de 2017, YPFB dio a conocer la prioridad de los proyectos exploratorios justamente para volcar los esfuerzos de la empresa, en obras que pudieran ser más susceptibles de ser exitosas.



En total, se identificaron 13 obras de exploración que se denominaron “ultraeficientes”, de las cuales, no hay ninguna localizada en el occidente del país.



En el mapa de áreas de interés hidrocarburífero de Bolivia tanto en zonas tradicionales y no tradicionales, que publica el Ministerio de Hidrocarburos, se identifican 10 zonas de exploración en la zona del altiplano.



Estas son Puerto Acosta, Tihuanaco, Toledo, Santa Lucía, Coipasa, Carci Mendoza, Río Multao, Colchani, Corregidores y Casa Grande, entre el lago Titicaca (La Paz) y el sur de Potosí, en una superficie de 6,8 millones de hectáreas.