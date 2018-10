Municipios reclaman por electrificación



02/10/2018 - 07:31:40

Correo del Sur.- Más de una decena de municipios quedaron afectados por la cancelación del proyecto de ampliación de la red eléctrica rural que, según denunciaron, debía ser ejecutado este año, por el proyecto de Infraestructura Descentralizada para la Transformación Rural (IDTR) II, dependiente del Viceministerio de Electricidad y Energías Alternativas.



Según el presidente de la Asociación de Municipalidades de Chuquisaca (AMDECH), Bladimir Flores, el retraso en la ejecución física y financiera del proyecto impidió que más de diez municipios se vean beneficiados con la ampliación de la red eléctrica.



“El Viceministerio de Electricidad no ha podido agilizar estas ejecuciones, por lo que suspendió la implementación”, denunció. Incluso, dijo, habrían interferido las licitaciones que ya estaban en la página del Sistema Estatal de Contrataciones (SICOES).



Se tiene previsto que el siguiente año se retome el proyecto, pero a través del Programa de Electrificación Rural (PER) II. “Se ha transferido a otro programa, pero sabemos que está garantizado al año, ojalá que se cumpla, eso esperamos”, dijo la autoridad.



Con la transferencia del proyecto al PER II, la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) se encargará de la ejecución.



La inversión supera los $us 12 millones, resultado de un crédito que la Gobernación adquirió con el Banco Mundial.







COBERTURA



Chuquisaca Norte cuenta con más del 60% de cobertura eléctrica, en las regiónes del Chaco, Centro y los Cintis, la electrificación rural se encuentra por debajo del 60%, dijo Flores.



El municipio de Azurduy, ejemplificó, cuenta con 41 comunidades de las cuales sólo 13 tienen este servicio básico.