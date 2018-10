Abogan por relaciones diplomáticas con Chile



02/10/2018 - 07:29:02

El Diario.- La Federación de Empresarios Privados de La Paz (Feplp), a través de su presidente, Javier Calderón, abogó por el restablecimiento de relaciones diplomáticas con Chile, para lograr un camino de relacionamiento comercial con mayor amplitud para Bolivia. Consideró además que el puerto de Ilo en Perú es necesario, pero no reemplaza al de Arica.



"Nosotros debemos reanudar relaciones diplomáticas (con Chile), que es muy importante para entrar a dialogar y hablar de mejor manera ( ). El no tener relaciones diplomáticas no nos favorece, por el contrario, es algo que nos perjudica, el camino debería ser restablecer relaciones diplomáticas y encontrar un camino comercial de mejor amplitud", señaló a ANF.



DIÁLOGO



Tras conocerse el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre la demanda marítima boliviana, Calderón consideró necesario un diálogo sincero que debe ser llevado por diplomáticos, historiadores y expertos en comercio exterior de Bolivia y Chile, para encontrar soluciones a problemas que están atravesando ambos países.



Bolivia no tiene relaciones diplomáticas con Chile desde 1962, cuando las autoridades del vecino país desviaron unilateralmente las aguas del río Lauca, un curso internacional. Posteriormente se intentó restablecer las relaciones diplomáticas que fracasaron en 1978, tras negociaciones frustradas que buscaban una solución a la mediterraneidad boliviana con una salida soberana al mar.