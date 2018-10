Expansión, transporte fluvial une Bolivia con el mar



02/10/2018 - 07:27:28

El Día.- Las oportunidades están presentes, solo se debe mirar con atención. Esto fue lo que puso en práctica el capitán de ultramar y marino mercante, Óscar Encinas. Con 59 años y una sólida experiencia a sus espaldas, está seguro del proyecto que llevará a cabo. Flumar es una empresa de transporte fluvial que tiene el objetivo de implementar una ruta alternativa para el comercio exterior boliviano, utilizando la hidrovía Paraná-Paraguay y el puerto de Montevideo en Uruguay. Santa Cruz es el departamento más dinámico en industria y comercio, y esta propuesta podría consolidar definitivamente el crecimiento económico de la región.



P. ¿Qué lo motivó a crear la empresa de transporte internacional Flumar?

O.E.: Bolivia está ubicada en el corazón de Sudamérica, lo que limita su desarrollo. Aproximadamente 900 camiones diarios salen y entran de Arica a Bolivia y el 50% de los mismos viene a Santa Cruz.



Sin embargo, el pacífico no tiene ninguna regularidad. El puerto de Arica es un islote. Esto ha impedido que el mismo crezca y se adecue a nuestro índice de crecimiento. Hubo momentos donde se tuvo que parar buques completos porque no había un espacio físico para descargar. No tenemos vías de comunicación óptimas como para poder mover nuestra producción a costos competitivos. Es por eso que creemos que la hidrovía es una alternativa para nuestro comercio exterior.



P. ¿Por qué utilizar la hidrovía Paraná-Paraguay?

O.E.: Porque le otorga a Bolivia un acceso directo al océano Atlántico. Además, una de las ventajas es que se le da el régimen de aguas internacionales, lo cual permite a cualquiera de los cinco países que conformen el tratado navegar libremente. Es un río bastante grande puesto que operamos barcazas que miden alrededor de 320 metros de largo por 60 de ancho.

El único límite es la profundidad con la que podemos navegar.



P. ¿Qué planea ofrecer al mercado boliviano?

O.E.: Queremos establecer un servicio regular de transporte desde Puerto Quijarro a Montevideo. Entre las características del servicio, se dispondrá de buques contenedores fluviales, itinerarios con días fijos de salida y un transbordo rápido. Se estima que el tiempo de demora será de 4 días como máximo.



P. ¿Cuál será la capacidad de carga de los buques que se utilizarán?

O.E.: Los buques que pensamos traer tendrán una capacidad nominal de 500 teus, con capacidad operativa de 300. Habrá contenedores refrigerados para contener fruta, carne congelada y todo aquello que Santa Cruz pueda producir para exportar.

En una primera etapa esto será quincenal, pero luego estimamos un servicio semanal. En una tercera etapa vamos a adquirir buques mucho más modernos y grandes, capaces de abastecer salidas hasta 2 veces a la semana.



P. ¿Cuáles son las ventajas de este medio de transporte?

O.E.: Debido a que el transporte por agua siempre va a ser el más económico, creemos que vamos a poder generar los mecanismos que le den competitividad a nuestra industria y a nuestro comercio. Los costos marítimos desde Asia hacia Montevideo y Arica son prácticamente los mismos. Sin embargo, desde el norte de Europa y el Mediterráneo hacia Montevideo son 60 a 70% menores en costo.



P. ¿Qué facilidades presenta el puerto de Montevideo?

O.E.: Desde mi punto de vista y con la experiencia que poseo en el rubro naviero portuario, es el lugar ideal para el tránsito de la carga boliviana. El régimen de puerto franco ya le da muchas facilidades. Si nosotros tuviésemos que pasar por aduanas toda la carga en tránsito, estaríamos encareciendo costos y demorando las operaciones. La administración de puertos ha creado todos los mecanismos que permitan facilitar cualquier tipo de trabajo en sus puertos. Allí llegan todas las navieras del mundo.



P. ¿Este servicio será exclusivo para el mercado boliviano?

O.E.: Nosotros estamos enfocándonos en él. Hemos sostenido reuniones con la Cámara de Industrias y Comercio de Cuiabá y Campo Grande; ellos están muy interesados en este emprendimiento. Lamentablemente no vamos a poder atenderlos porque con la flota que disponemos cubrimos aproximadamente el 50% de la demanda solamente de Santa Cruz. Por supuesto, podemos incrementar nuestra capacidad de transporte pero esto implica inversiones más grandes.