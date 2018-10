Lazcano: Hay que asegurar la comercialización de la vid



02/10/2018 - 07:22:56

El País.- El director del Centro Vitivinícola Tarija (Cevita), Javier Lazcano Quiroga, indicó que la producción de vid se proyecta como el puntal de la economía regional.



Es en ese marco que desde el Cevita se promueve el Programa de Diversificación Económica de Uvas, Vinos y Singanis, que tiene como objetivo fortalecer la producción y ampliar la comercialización de la vid a nivel nacional e incursionar en el mercado externo. Esta iniciativa se presentará el 13 de octubre.



En entrevista con El País, Lazcano destacó la metodología aplicada en la vendimia 2017-2018, ya que permitió recoger datos valiosos para el sector viticultor, es así que en la cosecha 2018-2019 se prevé aplicar un calendario de cosecha, el plan de alerta temprana y la comercialización en el mercado nacional. Además de fortalecer el Fondo Vitícola que arrancó la gestión pasada con 0,50 centavos por caja de uva vendida y que cobró interés de los productores.

- Publicidad -



El País (EP): ¿Cuál es el rol del Cevita en la producción de uva?

Javier Lazcano (JL): Hemos tomando la comercialización de uva como un punto importante porque el trabajo del Cevita también contempla mejorar la producción. Si bien es importante ampliar la productividad, pero si no hay comercialización, era un trabajo que la gente hacía en vano. Como política central es fortalecer el tema de apoyo a la comercialización a los productores. La idea es que haya una buena comercialización y de ahí empezar a incrementar recién nuevas áreas de producción de vid.



EP: ¿Qué acciones tomaron para ampliar los mercados y la comercialización de la vid?

JL: La gestión pasada hemos trabajado en una metodología de cómo hacer que la comercialización sea efectiva, para eso se creó un Comité Interinstitucional de Comercialización de Uva de Mesa, que aglutina a todas las instituciones públicas, asociaciones y privados que están involucrados en la cadena de la producción.



Este Comité está la cabeza de Cevita, participa la Subgobernación y Alcaldía de Uriondo, la Subgobernación de Cercado, la Central de Campesinos de Uriondo, son 32 asociaciones de productores de uva, la Aduana y Senasag, de forma que todos trabajen bajo una sola metodología y reglas. Hay una directiva del Comité que trabaja en base a una planificación, en ese marco estaba primero logar un acuerdo para la lucha contra el contrabando. Es así que firmamos un acuerdo con la Aduana y Senasag para el control de la calidad de uva que sale y el ingreso de uva de otros países.



También se logró cortar el ingreso legal de uva a territorio nacional con un precio más bajo, generando una competencia desleal. Eso ha sido un primer aspecto de la planificación y luego se creó una normativa para que los productores cumplan y puedan regirse a las normas. Entre esa normativa está que la uva no vaya con exceso de peso, sino que el objetivo fundamental es controlar el peso justo y buscar un precio justo.



Hemos hecho una organización ejecutiva y operativa para que haya puntos de control y todos cumplan las normas que ellos mismos han puesto. Esta normativa, fue hecha en consenso. Además, al final de toda la vendimia también hemos terminado con muchos datos respecto a la producción de uva.



EP: ¿Qué datos dispone el Cevita respecto a la producción de vid en Tarija?

JL: En el marco del Programa de Comercialización se llegó a recabar la cantidad de volúmenes por mes vendidos. Así tenemos registrado que en diciembre 2017 se vendió 18.608 cajas de uva; en enero de 2018, 94.103 cajas; en febrero 155.985 cajas; en marzo 95.683 y en abril 11.320 cajas. Haciendo un total de toda la cosecha (2017-2018) de 376,299 cajas vendidas. Estos datos solo corresponden al valle central de Tarija, a esto falta la producción del Chaco. Pero en la vendimia 2018-2019 se va incluir esta metodología.



Por el éxito de nuestro programa, tenemos el pedido de otros departamentos productores para que les hagamos extensiva la misma metodología para ellos.



¿Por qué es exitosa esta iniciativa?, porque el productor sale con una guía de identificación de su producto, esa guía le garantiza llegar al mercado, ya que todo aquel que no tiene la guía de producción es uva de contrabando y es detenido, por eso los otros departamentos quieren tener esta metodología que lidera el Cevita. Es así que la estamos aplicando a la producción de cebolla en el municipio El Puente.



EP: ¿Cuáles son los principales mercados para la uva de Tarija?

JL: Éste es otro dato importante que se logró obtener, tal es así que se registró como principal destino de la uva de Tarija, en el mes de diciembre La Paz, pero desde enero hasta abril es Santa Cruz, ambos mercados son de mayor consumo, aunque no se destaca fortalecer la comercialización en los demás departamentos.



EP: ¿Qué variedades de uva es la que más se cultiva en el valle central?

JL: La variedad más sobresaliente es la uva Moscatel, con 255.233 cajas; le sigue la variedad Italia con 54.115 cajas, luego están las variedades tempraneras como la Victoria, Cardinal, Red Blue y otras variedades que se cultivan en Tarija pero en menor cantidad.



EP: ¿Qué comunidades son las principales productoras de uva?

JL: En el municipio de Uriondo la comunidad que más produce uva es Calamuchita, de donde se llegó a cosechar 114.118 cajas, le sigue Muturayo con 96.707 cajas y El Valle de la Concepción con 27.836 cajas. Este dato responde a cajas de uva vendidas, pero en esta nueva vendimia se complementará esto con la cantidad de hectáreas cultivadas y se agregará la cantidad de uva que se va a las bodegas locales.



EP: ¿Cuáles son las ventajas de contar con estos datos de la producción vitícola?

JL: Con todos estos datos nosotros vamos a poder regularizar el tema de volúmenes de venta, porque ahora sabemos que el mayor volumen de venta realizado en la vendimia pasada fue febrero, pero eso ha hecho que el costo de la uva baje de 120 bolivianos la caja a 80 bolivianos.



Por eso en la nueva vendimia vamos a trabajar en regularizar la salida de uva al mercado ese mes, para eso el Cevita trabaja en un calendario de cosecha y habilitará las dos cámaras de frio que tenemos para mantener la uva. Son cámaras que usamos para hacer injertos, pero con la inversión de 390 mil bolivianos las vamos a acondicionar para que también sirva para enfriar la uva. También estamos viendo de habilitar una cámara en Muturayo, que nos ayudaría grandemente en esto, ya que lastimosamente las cámaras de frío que está haciendo la Alcaldía no van a poder entrar en funcionamiento este año.



EP: Entre los logros se avanzan en un Fondo Vitícola

JL: El Fondo Vitícola se conforma con la recaudación que se ha hecho por caja vendida de uva, recursos que van a fortalecer al sector viticultor de Tarija. Se recauda 0.50 centavos por caja vendida. Mientras, la contraparte del Cevita es el apoyo con la etiqueta de identificación, datos, control, fiscalización, capacitación. Así el Cevita es el motor que hace andar este plan de comercialización de la uva.



El Fondo de la cosecha anterior (2017-2018) se hizo un monto de 301 mil bolivianos, estos recursos se van usar para la nueva vendimia. Se va hacer la compra por mayor de papel para las cajas. Importante hacer notar que este Fondo no se va a perder, sino que empezará a rotar y así se prevé generar mayores ingresos. Estimamos que entre la cosecha 2017, 2018-2019, se va a llegar con el Fondo a unos 100 mil dólares y la idea es seguir con esa metodología para que dentro de unos cinco años tengamos un buen monto para crear una cooperativa o un banco de los viticultores.



EP: ¿Cuál fue la recepción de los productores respecto a este Fondo Vitícola?

JL: Hay una buena recepción y han aportado porque son conscientes que a futuro eso les va a beneficiar, como por ejemplo estamos viendo con entidades crediticias que tienen interés de administrar el fondo que tenemos e incluso para dar seguro de vida para los productores. Esta iniciativa está empezando a gustar al sector.



EP: Si bien en la cosecha pasada se logró recoger datos valiosos sobre la producción de vid ¿Qué planes tiene el Cevita para la cosecha 2018-2019?

JL: Gracias a los datos de la cosecha pasada, ahora estamos trabajando en el Programa de Diversificación Económica de Uvas, Vinos y Singanis, que presentará el sábado 13 de octubre en el Cevita, donde se va explicar de forma amplia cada uno de los componentes, a manera de socialización con los productores para que empecemos a aplicar todo lo que contiene este programa amplio. El Cevita como cabeza de sector está encargado del programa y apoyan la Subgobernación de Uriondo y el Instituto Tecnológico de Uriondo, que son los encargados de ejecutar este programa y paralelamente se va a seguir con la otra metodología que aplicamos el anterior año.



EP: ¿En qué consiste el Programa de Diversificación Económica de Uvas, Vinos y Singanis?

JL: El objetivo central de este programa es lograr un incremento en la producción con los productores y la comercialización de la uva, y para eso estamos trabajando en cuatro componentes con las comunidades campesinas.



El componente uno, consiste en la capacitación en buenas prácticas agrícolas, buenas prácticas higiénicas y riego tecnificado. Con esto nosotros queremos que la uva sea de mejor calidad y apta para el consumo humano. Es así que hasta el 26 de septiembre, hemos terminado el protocolo de las buenas prácticas agrícolas y el lunes 1 de octubre empezó con todos los actores involucrados porque la comercialización de la uva la hacen grandes y pequeños productores.



El componente dos, es el apoyo y fortalecimiento a la comercialización de la uva de mesa y la uva vinífera a partir de la apertura de mercados nacionales e internacionales. Además de la readecuación de las cámaras de frio del Cevita. Aquí también se contempla la compra de equipos para la implementación de un Centro Packing, queremos que el Cevita, sea un certificador de un Centro Packing, que se espera concluir en diciembre y entre en funcionamiento en la vendimia 2018-2019. También estamos trabajando en los mercados nacionales con un plan de marketing para informar sobre la calidad y bondades de la uva, y en el tema internacional tenemos adelantadas las gestiones con Paraguay para hacer pruebas pilotos en los mercados con uva que saquemos del Cevita.



El componente tres, es la promoción de la industrialización a través de la elaboración de planes de negocios, para productos con valor agregado. En este caso se incluye al fondo de uva, de pasas y otros derivados que podemos hacer de la uva, para lograr un mayor consumo de uva y que los mercados sobre todo en tiempos saturación eviten que baje el precio. En este componente se contempla planes de negocios para buscar inversionistas para que los mismos productores sean dueños de los emprendimientos, es la idea de este componente.



El componente cuatro, es con consolidación de la institucionalidad del sector a través de la organización de los productores y la producción. Con estos cuatro componentes vamos a apoyar al productor y con la metodología hecha la gestión pasada, se va a fortalecer la viticultura. Pensamos que con esto nosotros podemos mejorar mucho lo que es la comercialización de uva porque vamos a tener mayor calidad y mejor sanidad.



EP: ¿Qué iniciativas más promueve el Cevita?

JL: Estamos viendo que los productores tengan un registro, porque muchos no lo tienen. Realizamos capacitaciones para optimizar el riego y otras áreas que está ayudando a mejorar la producción y rendir mayores beneficios. También se trabaja en alerta temprana, que consiste en alertar a tiempo al productor sobre posibles plagas o riesgos que pueden afectar a sus viñedos. Este tema lo trabajamos con la Fundación Cordillera, desde la gestión pasada con una prueba piloto y resultó muy bien, y este año se ejecuta. Esto consiste en un programa en línea, donde el productor va a recibir en su celular, los posibles riesgos que pueden pasar en el lugar donde ellos viven, por ejemplo si un productor vive en Calamuchita, ellos van a saber que está pasando, pero al mismo tiempo en cualquier parte del municipio y del mundo. Incluso se va a poder recomendar cómo tratar una plaga, qué horarios son los ideales, o qué acciones para prevenir.



EP: ¿Qué plagas atacan los cultivos de uva en el valle central de Tarija?

JL: Son sobretodo hongos los que atacan los viñedos, estos hongos se desarrollan en ciertas condiciones meteorológicas, por ejemplo esta época del año con altas temperaturas y humedad, pero nosotros lo podemos detectar con los equipos que tenemos en el Cevita, y ahora se prevé enviar esa información actualizada cada 10 minutos al celular de los productores, para que vean los riesgos que tienen lugar en la zona, porque actualmente el productor, para asegurar su producción hace un tratamiento, pero no sabe si está entrando el hongo a su cultivo o no. Caso contrario, cuando no hay lluvia y hay mucho calor, hay otro hongo que afecta los viñedos que es conocida como la ceniza. Todo esto será detectado con los equipos y vamos a dar las recomendaciones para llevar un tratamiento óptimo.



También hay que tomar en cuenta, que de acuerdo a las condiciones meteorológicas, la temperatura por ejemplo hace muchas veces que el tratamiento no sea efectivo o no es el ideal porque depende mucho de las condiciones del tiempo, para que el tamaño del grano llegue a ser efectivo, ya que se deteriora mucho cuando no estamos haciendo un tratamiento en las condiciones ideales.



EP: ¿La sequía afectó la cosecha de uva en el valle central?

JL: El año pasado ha afectado bastante la sequía a la producción de vid, esto porque sucedió cuando la uva necesitaba más agua, que es cuando el grano estaba en tamaño pimienta. Esto ha hecho que haya una disminución en la producción. La zona como ser la parte alta del Valle, Pampa La Villa, y las comunidades cercanas a Calamuchita y la parte baja del río Camacho ha sido afectada bastante, son alrededor de 700 hectáreas las afectadas y han tenido un disminución del 30 por ciento en la producción. Eso equivale a una granizada. Este año nosotros estuvimos viendo ese punto, pero vemos que ahora no la sequía no sea el problema, porque se están presentando otras condiciones climáticas.



Este año se teme al granizo y plagas que se adelantan, estamos viendo que antes no se daba, pero hay ahora brotes de 10 a 15 centímetros que ya presentan plagas. Las estamos detectando a tiempo y estamos difundiendo y previniendo a los productores. Esto se da por las condiciones climáticas y los cambios del medioambiente, que si bien no es tanto en la vid, pero se ve en otros cultivos como en el tomate, papa, y hortalizas.



En la vid hemos visto y declaramos como alerta roja, por la plaga conocida como polilla de racimo o Lobesia Botrana, ése es un riesgo que estamos viendo por las condiciones de la temperatura. Estamos en alerta porque los países vecinos (Argentina- Chile) están siendo atacados con esta plaga, y por eso es pertinente que el Gobierno corte la entrada de los países vecinos, lo que lleve a evitar el contagio. Tarija tiene las condiciones meteorológicas para desarrollar esas plagas, es un riesgo que tenemos latente.



EP: ¿Cuánto se prevé producir en la cosecha 2018-2019?

JL: Nosotros tenemos la meta de llegar al medio millón de cajas en uva de mesa, para eso el Cevita está alerta para ayudar a que el productor puede tener buena calidad de uva. Y además con las condiciones ideales. Creo que está cantidad se va dar, ya que la gestión pasada se tuvo más de 376 mil cajas vendidas.



EP: ¿Cuántos productores de vid están registrados en el valle central de Tarija?

JL: Tenemos registrados 3 mil productores, pero hay muchos más, en el valle central. Por eso estamos haciendo un nuevo censo, hasta abril de 2019 vamos a tener la cifra exacta con nombre de cada productor, hectáreas y la variedad de uva, entre otros datos de los productores.