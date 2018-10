Piñera plantea reiniciar de inmediato un diálogo con Bolivia



02/10/2018 - 06:45:30

Los Tiempos.- La Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya echó ayer por los suelos la aspiración marítima boliviana indicando que Chile no tiene ninguna obligación de negociar una salida al mar con Bolivia, tras un juicio que duró cinco años y seis meses, cuyo resultado era esperado con gran expectativa por Bolivia.



El presidente Evo Morales, que fue a La Haya a escuchar el fallo, tardó casi una hora en dar las primeras declaraciones. En un mensaje corto, con un rostro compungido, al igual que el equipo que lo acompañó, dijo que la decisión de la CIJ será acatada, pero aseguró que el alto tribunal exhortó también, en el fallo, a los dos países a continuar con el diálogo, por lo que se deberá continuar con la tarea inclaudicable de retornar al Pacífico.



“Bolivia nunca va a renunciar, su enclaustramiento, el pueblo boliviano y el pueblo del mundo sabe que mediante una invasión fuimos arrebatados el acceso soberano al océano Pacifico”, aseguró, a tiempo de señalar que si bien la corte dijo que no hay obligación “sí hay una necesidad” de seguir dialogando una salida al mar.



Sin embargo, la reacción chilena fue implacable. El presidente Sebastián Piñera aseveró que “el gran triunfo” de su país en la CIJ es resultado de la unidad y coherencia jurídica y política, y reprochó al presidente Morales por haber hecho perder “cinco años” de relaciones.



Para Piñera, la CIJ estableció de manera categórica que Chile nunca tuvo, tiene ni tendrá ninguna obligación con Bolivia y prueba de ello es que los argumentos bolivianos fueran desechados en su totalidad. Pero dejó en claro la posibilidad de iniciar el diálogo, pero sin tocar su territorio ni tratados.



“Si Bolivia se enmarca dentro de ese espíritu y esa actitud, Chile está dispuesto, como lo ha estado siempre, a reiniciar de inmediato un diálogo constructivo y de buena fe con nuestro vecino. Por el contrario, si Bolivia insiste en desconocer los tratados internacionales vigentes, o el Derecho Internacional o esta sentencia de la Corte Internacional de Justicia (…), ese diálogo se vuelve imposible”, señaló Piñera.



En la misma línea, su canciller Roberto Ampuero fue más allá al señalar que “nos interesa tener buenas relaciones con todos los países del mundo. Y si Bolivia quiere, en ese sentido, respetando los resultados de la historia, los resultados del derecho internacional, respetando tratados que ha firmado, pueden abrirse todos los caminos”.



Ampuero también dirigió algunos dardos a Morales, de quien puso en duda su “validez” como interlocutor entre ambos países. “Los bolivianos deciden en elecciones, cada cierto tiempo, quién es la persona que los debe representar”, dijo.



Por su parte, el canciller boliviano, Diego Pary, señaló que Bolivia respeta la decisión de la Corte y valoró la ratificación de la existencia de un tema pendiente y de continuar con el diálogo para resolver el enclaustramiento. “Bolivia, no cesará en su lucha (…) Estamos destinados a usar los mecanismos diplomáticos para encontrar soluciones”.



El agente de Bolivia en al CIJ, Eduardo Rodríguez, aseveró que la legación nacional no comparte el fallo de la CIJ y que todavía hay vías, “como la que señala la propia Corte, que nos abren nuevos caminos, nuevos tiempos con Chile”. El agente aseguró que este fallo no pone ningún “candado” a la aspiración marítima y que la CIJ reconoció que existe un tema pendiente. También señaló que la CIJ tuvo una contradicción, pero que se la conocerá en su momento tras el análisis junto al equipo jurídico.







DECLARACIONES



"No están cerradas las puertas a la utilización de otras vías para el objetivo que tiene Bolivia (…) Se harán las evaluaciones para anunciar los siguientes pasos". Sacha Llorenti. Coagente de Bolivia en al CIJ



"Bolivia quiere incorporarse en ese sentido, respetando los resultados, los tratados que ha firmado, pueden abrirse todos los caminos". Roberto Ampuero. Canciller de Chile



"Merecemos disculpas públicas y esperamos que las pueda dar Evo Morales. Lamentablemente, el Gobierno Boliviano ha manoseado Antofagasta". Karen Rojo. Alcaldesa de Antofagasta



@tutoquiroga - Tuto Quiroga

"Claramente no es lo que esperábamos. Se respeta el fallo, pero discrepamos, pensamos como país que tiene Chile una obligación de negociar en base a las promesas incumplidas".







GARCÍA Y MESA AFIRMAN QUE “HAY OTRAS PUERTAS”



La clase política boliviana mantuvo la unidad tras el fallo adverso de la CIJ. El vicepresidente Álvaro García Linera aseguró que “se ha cerrado una puerta, pero se dejaron muchas abiertas”.



“Está claro que pese a este rechazo que estableció la corte, el derecho de Bolivia de un acceso soberano al océano Pacífico sigue vigente, es irrenunciable y siempre será irrenunciable”, dijo en conferencia de prensa en La Paz.



En la misma línea, el vocero de la demanda marítima, desde La Haya, aseguró que la sentencia no pone “candado” a la aspiración boliviana.



“No se han cerrado las puertas ni hay un candado en función de algo (…) y la CIJ reconoció que existe un tema pendiente no resuelto entre Bolivia y Chile, y ese tema pendiente es la mediterraneidad de Bolivia”, agregó Mesa.