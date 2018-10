Unos 20 ex jueces cesados demandarán al Estado en la CIDH

Correo del Sur.- Al menos 20 ex jueces de los más de 80 que fueron despedidos de sus funciones por ser “transitorios” en el Órgano Judicial acudirán a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) su objetivo: denunciar al Estado boliviano y a las autoridades judiciales que no tuvieron el valor civil de tutelar sus derechos legítimos.



En mayo del año pasado, el Consejo de la Magistratura envió cartas de agradecimiento a 80 jueces del país, retirándoles de funciones, sin previa evaluación de su desempeño, alegando que eran “transitorios” y que tenían procesos en su contra.



Muchos afectados apelaron la decisión planteando recursos ante el Consejo de la Magistratura y a los tribunales de garantías constitucionales, pero fueron rechazados bajo el criterio de que son jueces “transitorios” y que pueden ser cesados en cualquier momento.



Esta decisión ya fue puesta en conocimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Montevideo (Uruguay), por parte de la Asociación de Magistrados de Bolivia (AMABOL); ese organismo internacional escuchó en una audiencia a los delegados de los jueces bolivianos el 24 de octubre de 2017.



En esa instancia, la AMABOL pidió que este organismo recomiende al Estado boliviano el respeto al debido proceso de los jueces despedidos y de los que aún permanecen.



El abogado que patrocina a los jueces despedidos, Arturo Yáñez, informó que unos 20 ex jueces están agotando el sistema interno boliviano, de ellos, al menos cuatro ya tienen lista su denuncia que será planteada este mes ante el sistema interamericano, demandando responsabilidad en contra de los operadores de justicia que no tuvieron “el valor civil de tutelar esos derechos”.



“A mediano plazo, Bolivia será juzgada ante el sistema interamericano porque hay una enorme jurisprudencia sostenida que establece que incluso tratándose de jueces transitorios tienen derecho humano al debido proceso para su destitución”, enfatizó.



Desde el Consejo de la Magistratura se mantiene esa política, ya que recientemente la jueza del caso Alexander, Patricia Pacajes, fue destituida en aplicación del principio de transitoriedad, tal como informó su presidente, Gonzalo Alcón.