Después del fallo en Corte de La Haya: Transporte Pesado avizora consecuencias negativas



02/10/2018 - 06:40:50

El Diario.- El representante del Transporte Internacional, Gustavo Rivadeneira, dijo ayer luego de conocerse el fallo de la Corte Internacional de La Haya (CIJ), que este sector, “seguirá cargando el peso de la historia”, al referirse a las adversas condiciones en las cuales se desarrolla el sector en el marco del comercio exterior boliviano y su relacionamiento con los puertos chilenos.



“Tenemos un sentimiento de impotencia, sin embargo, consideramos que la CIJ tuvo que hacer la valoración de lo presentado por ambos países, aspecto que no cierra la posibilidad de buscar otras alternativas en la diplomacia internacional para mantener los derechos de la historia de haber nacido con salida soberana al mar”, aseguró.



El sector que representa observó frecuentemente que son constantes los incumplimientos del Tratado de 1904 por parte de Chile y principalmente las flagrantes vulneraciones al principio del libre tránsito consagrado en dicho Tratado.



"Ahora los ánimos no son muy buenos, somos nosotros quienes hacemos el contacto directo que existe con las autoridades fronterizas. Consideramos que la CIJ que haya realizado una análisis imparcial, pero como bolivianos continuamos concientes y eso fue reconocido que Bolivia nació con mar, antes de ser invadidos por el ejército chileno", añadió.



Rivadeneira estableció que ante el rechazo de los alegatos nacionales por 12 votos contra tres ello genera, “un sabor amargo”, por lo que esperan que la situación "exitista" del Gobierno chileno como consecuencia del fallo, no signifique buscar mayores dificultades diplomáticas o de negociación con el país, más aún cuando este sector, destinado a la importación y exportación de mercaderías, será el más afectado.



El Gobernador del Departamento de La Paz Félix Patzi, calificó de “funesto” el fallo. “Es una decisión sin salida para Bolivia ante la instancia internacional, eso es lo que nadie esperaba”, lamentó.