Diferencias en el TSE envuelven la renuncia de Exeni



02/10/2018 - 06:38:19

El Día.- Posibles diferencias en el Tribunal Supremo Electoral (TSE) envuelven la renuncia del vocal electoral José Luis Exeni.



Aunque la información por la renuncia de Exeni se dio argumentando problemas de salud, hay observaciones sobre esta versión.



Renuncia sorpresiva. El vocal y vicepresidente del TSE, José Luis Exeni, presentó ayer su renuncia irrevocable a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) aquejado por una enfermedad que requerirá su plena atención.



Expresó su tristeza por su alejamiento del TSE, pero también dijo sentirse con "satisfacción por la labor asumida" junto a sus colegas durante el tiempo que permaneció en su cargo.



Observación. La renuncia de Exeni se da en medio del surgimiento de un nuevo ambiente de críticas y cuestionamientos al TSE por la aprobación del reglamento de las elecciones primarias. Además, días antes se hizo público la disidencia de la presidenta del TSE, Katia Uriona, en la votación de dicho reglamento.



Según información extraoficial, existiría cierta diferencia entre el vocal Exeni y sus colegas de la misma institución.



Críticas. El diputado Amilcar Barral se pronunció sobre el tema y manifestó que llama mucho la atención la renuncia repentina de Exeni, considerando la etapa electoral previa que empieza a vivir el país.



Dijo que en más de una oportunidad se lo vio cercano a Exeni con las autoridades de Gobierno, incluso era considerado cercano al presidente Evo Morales.



Considera que el TSE está siendo presionado por el Movimiento Al Socialismo (MAS) que busca repostular a Evo Morales a las elecciones primarias 2019 para habilitarlo a las elecciones generales de octubre 2019.



"Creemos que han habido conflictos fuertes en el TSE. Primero la disidencia de Uriona con el reglamento, ahora la sorpresiva renuncia. No olvidemos que el 8 de diciembre es un día importante para la democracia y hay mucha presión, no nos sorprendamos que otros se vayan para no querer encubrir al MAS en sus caprichos", dijo.