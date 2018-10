Mesa y Quiroga no se arrepienten de juicio en la CIJ a Chile

01/10/2018 - 18:52:10

La Haya, (ABI).- Los expresidentes Carlos Mesa y Jorge Quiroga no se arrepienten de sus actuaciones en el proceso planteado en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que este lunes eximió a Chile, en La Haya, de la obligación de negociar con Bolivia la cesión de una salida soberana al mar Pacífico.



"El reconocimiento de que no era el fallo que esperábamos y eso marca la responsabilidad de quienes hemos llevado adelante este trabajo. En lo que a mí toca, pues asumo esa responsabilidad a plenitud esperando y creyendo haber hecho lo mejor que teníamos en nuestras capacidades", dijo Mesa en declaraciones a la ABI.



En la misma línea, Quiroga mantuvo que "de lo único que hay que arrepentirse en la vida es de no luchar".



"Me parece que es un acto de cobardía conveniente el decir: "solo lucho en una causa tan importante para el país solamente si tengo garantía de éxito"", consideró.



"En esto siempre hay riesgo, se sabía que había riesgo" y tanto el presidente Evo Morales como su predecesor Eduardo Rodríguez Veltzé, agente boliviano ante la CIJ, además de Mesa y Quiroga, sustentos, los 4, de la demanda marítima de Bolivia entre 2011 y 2018, decidieron correrlo.



Mesa admitió que vive "la misma experiencia, muy dura", que el pueblo boliviano.



"Lo lamento profundamente. Debo asumir mi responsabilidad en la medida en yo que creí (en esta causa) y no me arrepiento en un milímetro de los que hemos hecho", afirmó durante una entrevista con la ABI en La Haya.



La CIJ resolvió, por voto de 12 de sus 25 miembros, que Chile no tiene obligación de negociar la cesión de una salida soberana al mar a Bolivia, tras un proceso de 15 años.