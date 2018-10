Bolivia no cesará en su lucha por el reencuentro con el mar e insistirá en el diálogo: Pary

01/10/2018 - 18:48:30

La Paz, (ABI).- El canciller Diego Pary dijo el lunes que Bolivia no cesará en su lucha por el reencuentro con el océano Pacífico y que el diálogo de los pueblos es inevitable, tras el dictamen del fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya sobre la demanda marítima, que estableció que Chile no tiene la obligación de negociar una salida al mar.



"Bolivia, no cesará en su lucha por el reencuentro con el Océano Pacífico y el diálogo de los pueblos es inevitable. El mar es de los pueblos", escribió Pary en su cuenta en Twitter.



El jefe de la diplomacia boliviana señaló que Bolivia respetará ese fallo emitido desde el Palacio de la Paz en La Haya; sin embargo, insistió en que es valorable que ese alto tribunal de la humanidad haya ratificado que existe un tema pendiente con Chile.



"Bolivia, respeta la decisión de la Corte en relación a la demanda marítima. Valoramos la ratificación de la existencia de un tema pendiente y de continuar con el diálogo para resolver nuestro enclaustramiento marítimo provocado por la invasión de 1879", señala otro tuit.



Pary consideró que es apresurado decir que las negociaciones entre Bolivia y Chile están cerradas porque como países vecinos ambos están obligados a buscar mecanismos de diálogo.



"Bolivia y Chile, estamos destinados a usar los mecanismos diplomáticos para encontrar soluciones duraderas que contribuyan a la convivencia y la complementariedad de nuestros pueblos", indica otro mensaje en la red social.



Si bien el tribunal de la CIJ rechazó que Chile tenga la obligación de negociar con Bolivia un acceso al Pacífico dejó abierta la posibilidad de proseguir con el diálogo.