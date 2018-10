Abogado español de Bolivia: Chile no ha ganado nada

La Haya, (ABI).- El jurista español Remiro Brotons, uno de los principales abogados de la demanda marítima boliviana en la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya aseguró el lunes que el tema de la mediterraneidad boliviana está abierto y dijo que Chile no ha ganado nada con el fallo que emitió ese alto tribunal.



En una conferencia de prensa dictada en instalaciones de la embajada de Bolivia en La Haya, tras una evaluación de la sentencia, dijo que si bien la Corte "ha dicho que no tiene obligación jurídica de negociar, tiene la obligación moral, política y hasta conveniencia diplomática.



"El tratado de 1904 no resolvió el tema y ahora tampoco está cerrado el asunto y el tratamiento de esa cuestión vía negociación, porque la Corte insta en una parte que continúe el diálogo sobre ese punto", argumentó.



A su juicio, los jueces prefirieron "recrear" posiciones positivistas extremas y un "formalismo clarísimo" que sancionar un fallo que habría marcado un hito en la jurisprudencia y del que se habría hablado en los próximos 20 años.



"Cada juez asume el punto de vista que vea conveniente, hago la critica a su decisión como no podía ser menos puesto que como abogado de Bolivia hemos hecho un buen trabajo y que nuestros argumentos eran suficientemente convincentes para asumir nuestro punto de vista", refrendó.



Dijo que de la misma manera que Bolivia se sintió ganadora por la sentencia preliminar, Chile se siente ganadora con la sentencia final y sugirió "darles un tiempo para que digieran.



En esa línea, consideró un doble error la posición del presidente chileno, que afirmó, tras el fallo, que el caso está cerrado.



El abogado de la causa boliviana, afirmó que con la sentencia Chile no ganó nada porque su objetivo era no perder, tomando en cuenta que no presentó una demanda reconvencional y que la Corte no le "ha pedido nada a Bolivia".



"Es decir de ganar no ha ganado nada, la Corte ha dicho que no tiene obligación jurídica de negociar, pero tiene obligación moral, política, conveniencia diplomática", explicó.



La Corte Internacional de Justicia rechazó el pedido de Bolivia por 12 votos contra 3 de los 15 magistrados, para que obligue a Chile a negociar la cesión de una salida soberana al mar.