Tom Cruise podría darle un golpe bajo a Katie Holmes por esta situación



01/10/2018 - 16:51:06

tv notas.- Una examiga de la actriz Katie Holmes, Leah Remini, reveló a un medio de comunicación que podría perder la custodia de su hija, fruto de su relación con Tom Cruise, si alguna vez vuelven a hablar sobre el caso.





“Pero sigo preguntándome: ¿por qué no han hablado Katie Holmes o Nicole Kidman? Supongo que se vieron obligadas a firmar documentos prohibitivos (...) Confía en mí, Katie no puede ni comer conmigo y solíamos ser amigas íntimas. Podría perder la custodia de la pequeña. Está bastante asustada”, reveló Remini.







Es recordar que Remini salió de la Cienciología en 2013, luego de 30 años de haber formado parte. En 2016, la actriz produjo la serie Scientology And The Aftermath, en la cual relató el constante abuso que sufrió dentro de la religión y cómo a su salida -y hasta la fecha- la acosan y a su familia.