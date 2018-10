Así fue el increíble viaje de trabajo de Columba Díaz



01/10/2018 - 14:04:35

Quien.- Poca gente es tan afortunada como Columba Díaz. Trabajar en un lugar paradisiaco y divertirse al mismo tiempo. Por si fuera poco, lo hizo acompañada de sus mejores amigos. Así fue el último viaje que realizó la modelo a Cancún.



“Fui a hacer unas fotos para la campaña publicitaria de un hotel de allá, pero lo más divertido es que el equipo que fue conmigo estaba conformado por mis amigos. El stylist era Luis García Serrano, que es de mis mejores amigos, y nos fuimos toda la banda que normalmente salimos de fin de semana”, nos contó Columba.



Como por su trabajo viaja al menos dos veces al mes ya conoce muchos destinos y tiene varias experiencias, pero ésta fue una de las que más ha disfrutado por la combinación de elementos.

“Nos la pasamos muy padre porque teníamos como dos shootings al día, a veces tres, y después ya podíamos irnos al mar y a disfrutar… sufrir un poquito. Cero te concentras. Más bien, nos divertimos muchísimo y por eso es que salieron tan bien las fotos”.



Eso sí, no todo era diversión pues tenía que pasar un buen tiempo frente a la cámara y en la preproducción.





“Para maquillar a cada uno se necesita como una hora y éramos como tres niñas y había dos maquillistas. Entonces eran dos horas de maquillaje y después casi dos horas de fotografías”, relató. Sin embargo, la modelo gozó de las recompensas.



“Hacía muchísimo calor, aunque un día llovió. A mí me encanta que llueva en la playa. Es delicioso. También comí riquísimo; me encantan los mariscos. Había tostadas de atún, buenísimas, y tenían un burrito de camarón deliciosos”.