La relación de Chantal con Kris Goyri



01/10/2018 - 14:03:38

Quien.- Chantal adora la moda y tiene una carrera que la respalda. La blogger ha tenido experiencias laborales con diseñadores de la talla de Diane von Fürstenberg, sin embargo, su apuesta es por la moda mexicana. Prueba de ello es el amor infinito que le tiene a Kris Goyri.



“Él es mi diseñador favorito porque tiene una estética increíble. Tiene el mismo nivel de los diseñadores internacionales y entiende el feminismo perfectamente. Sus diseños llegan a la perfección, tienen momentos que no esperas y aunque a veces son exagerados, también son clásicos”, dijo en entrevista.



La fashonista conoció a Goyri porque es rommie de su mejor amigo David Souza, y aunque asegura que le gustaría saber más de él, parece que Chantal, quien tiene más de 100 mil seguidores en si cuenta de Instagram @chantaletru, lo entiende mejor que la palma de su mano.



Lo que más le admira es que hace soñar con cada pasarela y, probablemente, lo que une a la blogger con el diseñador es esa capacidad de “ambicionar” y cumplir todos sus sueños.



No por nada, Chantal ha visto todos sus metas hechas realidad, trabajando con las mejores marcas de moda y belleza a nivel mundial, como Bvlgari, Goyard, Giorgio Armani, Salvatore Ferragamo, La Mer, Jo Malone y Tiffany & Co, por nombrar algunas.