Así fue el road trip de Shanik Aspe por la ruta del vino



01/10/2018 - 14:00:45

Quien.- A Shanik Aspe no le gusta la rutina. Por eso en sus vacaciones, eligió ir a un destino de moda: el Valle de Guadalupe, en Ensenada, para vivir la experiencia de la Ruta del Vino.



En el lugar, al que viajó en compañía de su esposo, el abogado Mauricio Odiardi, y varios amigos, la conductora quedó muy sorprendida al encontrar un lugar que le permitió disfrutar física y espiritualmente.



“Creo que ha sido una de las experiencias más bonitas y de las sorpresas más gratas que me he llevado en nuestro país”, nos cuenta sobre este viaje, que inició con un vuelo a Tijuana, donde rentó un coche para dirigirse a Ensenada.





Su road trip incluyó varias catas de vinos y maridajes con platillos espectaculares. “Es increíble hacer la cata de vinos, conocer un poco más de esta cultura que tenemos en México, de la combinación perfecta entre tomar un vino y conocer todo el proceso de elaboración que es todo un arte, pero a la vez, disfrutar de restaurantes increíbles que a parte son de talla internacional, con los chefs más talentosos de México”.





Shanik tiene un cuerpazo gracias a que cuida mucho su alimentación, pero en este viaje al Valle de Guadalupe rompió la dieta… y valió la pena.



“En verdad era salir de la cata de vinos, ver paisajes verdes que no tienen fin y después sentarte con tus amigos y disfrutar de una cena deliciosa o de una comida increíble. Comí las langostas mas ricas que he probado en toda mi vida y me siento muy orgullosa de que en México tengamos tan buenos chefs, y que a parte tengan esta cultura de tener sus propios huertos, de preparar sus platillos auténticos, que no son imitaciones de nada, son creaciones de cada uno de ellos”.



Además de los vinos, a Shanik Aspe le sorprendió que entre la oferta gastronómica del lugar estén las cervezas artesanales Odín y Nox Arcana, ganadoras de la Copa Mundial de la Cerveza 2018. Otra cosa que le encantó fue poder degustar de los famosísimos mariscos de La Guerrerense.





“Yo recomiendo que hagan este viaje en compañía de amigos, que hagan un grupo grande y que disfruten. Es como una vacación física y espiritual. A mí me encantó porque es un plan totalmente diferente a lo de siempre. Lo que más disfruté fueron los restaurantes y los paisajes. Cierro los ojos y los tengo muy presentes”.