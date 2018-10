Mejor jugador del mundo vendía sus Mewtwo a US$ 400 y fue sancionado por Niantic

01/10/2018 - 13:54:37

El comercio-pe.- Pokémon Go sigue teniendo cierta popularidad entre algunos fieles jugadores. El famoso título para móviles logra hacer que cientos o miles de personas caminen para encontrar criaturas digitales en su localidad.



Una de las recientes noticias que ha llamado la atención de la comunidad es el reciente baneo de un jugador catalogado como “el mejor de Pokémon Go en el mundo”, según los propios ‘gamers’ por Niantic Labs, la desarrolladora del título.





Según el portal Nintenderos, el usuario Brandon Tan que vive para jugar Pokémon Go, es decir que hasta es un trabajo para él, fue quien ha sido sancionado por Niantic. Según la desarrolladora, Tan habría estado infringiendo las reglas de juego desde hace bastante tiempo y por ello, se le ha suspendido la cuenta.



Según la desarrolladora del videojuego, Tan habría estado vendiendo parte de sus pokémones por un valor de hasta US$ 400, hecho que está prohibido y penalizado por Niantic.



A ello habría que sumar que poseía más de cinco cuentas de Pokémon Go, cuando solo está establecido que no se pueda disponer más de una por cada entrenador.



Datos



Pokémon Go es un juego que utiliza la realidad aumentada para mostrar las criaturas en cualquier parte del mundo.

Fue lanzado en el año 2016.