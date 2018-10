Chargegate: Apple guarda silencio ante los problemas de recarga de sus nuevos iPhones que han experimentado algunos usuarios



01/10/2018 - 13:51:16

BBC.- Apple ha guardado silencio ante las quejas de que los nuevos teléfonos inteligentes iPhone XS y XS Max presentan problemas para cargarse cuando se conectan.



Varios usuarios han reportado que sus dispositivos dejan de cargarse si permanecen inactivos por un tiempo. Otros cargan solo cuando la pantalla está activa o "despierta".



Y a pesar de que en el foro de discusiones de Apple ya hay varios comentarios y quejas sobre las dificultades al cargar los nuevos iPhones, el gigante tecnológico no ha comentado al respecto.



El bloguero canadiense Lewis Hilsenteger, quien cuenta con casi 13 millones de suscriptores en su canal Unbox Therapy, de You Tube, usa el término "chargegate" para hablar del problema.



En un video que publicó el sábado, por ejemplo, puso a prueba nueve iPhones que conectó con el cable oficial que suele acompañar a los teléfonos para cargarlos e identificar la posible raíz del problema.





"La capacidad de recargar tu celular de manera segura, ese es el primer paso. Es un ingrediente clave para tu experiencia con teléfonos inteligentes. Y si estas personas no están recibiendo una respuesta o reembolso o algún tipo de solución, muchos de los que recibieron un reemplazo continuarán con los mismos problemas", señaló Hilsenteger en el video.





Si bien el iPhone X que salió a la venta en 2017 se cargó sin problemas en su demostración, muchos de los nuevos teléfonos XS y XS Max presentaron problemas para cargarse al enchufarlos.



En el video también se puede ver que la mayoría de los teléfonos solo recargaban la batería cuando la pantalla estaba activa para "despertar" al dispositivo y uno de los iPhones no se cargó en absoluto.



Hilsenteger, quien no fue consciente del problema en un inicio ya que él recarga su teléfono con un cargador inalámbrico en lugar de un cable, dijo que supo de la situación por medio de uno de sus seguidores, quien le escribió un correo electrónico explicando las dificultades para cargar el celular.



"Responder a las personas en una plataforma como esta (su canal de You Tube) debería aclarar la situación y, esperemos, generar algún tipo de corrección en el software de ser posible", dijo en el video.



"Éste es mi trabajo. Debo hablar de cosas como esta. Tengo que hacer que estas compañías tomen responsabilidad".



Las quejas y reportes sobre los problemas para cargar el teléfono XS y el XS Max también se pueden encontrar en redes sociales, en donde algunos incluso dicen que no pueden cargar sus teléfonos en absoluto una vez que se agotó la batería.



Algunos usuarios cuestionan si tal vez el problema está relacionado con un cambio reciente en la configuración de seguridad de Apple.



Desde que se lanzó el iOS 11.4.1, el puerto de carga de los iPhones se puede desactivar si el dispositivo permanece inactivo por un tiempo. Eso podría impedir que los ladrones, ciberataques y las autoridades accedan a él.



"En algunos casos, es posible que no se recarge", advirtió la compañía en su sitio.



Sin embargo, esto no explica por qué más usuarios del iPhone XS y el XS Max tienen este problema.