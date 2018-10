La física ha sido inventada y construida por hombres": la polémica presentación de un científico sobre el papel de la mujer en el campo de la ciencia



01/10/2018 - 13:46:10

BBC.- "La física fue creada y construida por los hombres, no por invitación".



Esta frase, pronunciada la semana pasada por el profesor Alessandro Strumia, de la Universidad de Pisa, dentro de un taller organizado por la Organización Europea para la Investigación Nuclear (más conocida por sus siglas, CERN), ha causado un fuerte revuelo dentro de la comunidad científica.



De hecho, la BBC supo que el propio CERN retiró de su sitio web la presentación del profesor Sumia, que fue calificada como "muy ofensiva".



Dentro de la presentación, el académico establecía que los científicos hombres estaban siendo discriminados por ideología y que no se tenía cuenta el mérito.



Estas son 5 de las mujeres más poderosas de la ciencia mundial



Sumia formó parte de un taller en Ginebra en el que se hablaba del género y la física de partículas en el que señaló que "solo está presentando los hechos".



El CERN, que descubrió entre otras cosas el bosón de Higgs en 2012,eliminó la presentación utilizada en la charla de su página de internet "siguiendo un código de conducta que no tolerará los ataques personales e insultos".



La misteriosa partícula que no coincide con ninguna ley de física y que fue detectada en el Gran Colisionador



La frase





Strumia dijo a la audiencia presente en la charla —en la que había una mayoría de mujeres— que la "física no es sexista en contra de las mujeres".



"Sin embargo, la verdad no importa, porque es parte de una batalla política que proviene de afuera", aseguró.



Y mostró una serie de gráficos que, aseguró, muestran que mujeres fueron contratadas en lugar de hombres cuyas investigaciones habían sido citadas en mayor medida por otros científicos en sus publicaciones.



Además presentó información en la que mostraba que investigadores hombres y mujeres eran citados de forma equitativa al principio de sus carreras, pero que a los hombres les iba mejor a medida que sus carreras progresan.



El académico señaló varias investigaciones sobre el comportamiento humano que, según sugirió, podría explicar la disparidad.



Un estudio, según el profesor, indicaba que los "hombres prefieren trabajar con cosas y las mujeres prefieren trabajar con la gente".



Y citó un segundo análisis que sugería que "la diferencia incluso estaba desde pequeños, antes de cualquier influencia social".

"Simplista"



Strumia dijo que esas conclusiones "tal vez no sean totalmente correctas... (pero) la suposición opuesta de cerebros idénticos es ideología".



Como prueba de discriminación contra los investigadores hombres, el profesor Strumia dijo que "la Universidad de Oxford amplía los horarios de exámenes para beneficio de las mujeres" y que "Italia ofrece universidad gratuita o más barata para mujeres (investigadoras)".



También dijo que él mismo fue rechazado en un trabajo para el que estaba más calificado y que le fue dado a una mujer.



Jessica Wade, física en el Imperial College de Londres y quien estaba en la charla, le dijo a la BBC que el análisis del profesor Strumia era simplista, y se basaba en ideas que "habían sido desacreditadas hacía mucho tiempo".



"Fue realmente molesto para los que estábamos en la charla", dijo.



"Había mujeres y hombres jóvenes intercambiando ideas y experiencias sobre cómo alentar a más mujeres a participar en el tema y combatir la discriminación en sus carreras. Entonces este hombre se levanta diciendo estas cosas terribles".



En un comunicado, el CERN, cuyo director general en la actualidad es una mujer, dijo que los organizadores no conocían el contenido de la charla de forma anticipada.



"El CERN es una organización culturalmente diversa que reúne a personas de docenas de nacionalidades. Es un lugar donde todos son bienvenidos, y todos tienen las mismas oportunidades, independientemente de su origen étnico, creencias, género u orientación sexual", dijo.



Qué es la 5ª dimensión y dónde está escondida



Por su parte, al ser contactado por la BBC, el profesor Strumia sostuvo que "la gente dice que la física es sexista, la física es racista".



"Hice algunas revisiones simples y descubrí que no era así, que se estaba volviendo sexista contra los hombres y lo dije", señaló.



El mes pasado, la profesora Jocelyn Bell Burnell dijo a la BBC que creía que un sesgo inconsciente contra las mujeres les impedía obtener trabajos en investigación de física.



En 2015, el ganador del premio Nobel, Tim Hunt, renunció a su puesto en el University College de Londres después de afirmar ante una audiencia de jóvenes científicas en una conferencia en Corea del Sur que el "problema con las chicas" en los laboratorios era que "cuando las criticas, lloran".