Revelan quién es la misteriosa mujer hallada en un ataúd de hierro en Nueva York



01/10/2018 - 13:18:42

RT.- Especialistas finalmante han establecido la identidad del cuerpo de una mujer, hallado en 2011, que estaba enterrado bajo un terreno baldío en Queens, Nueva York, reporta The New York Post.



El cadáver de la mujer afroamericana, hallado por trabajadores de la construcción hace 7 años, tenía puesto un camisón blanco y calcetines. En sus alrededores se hallaron los restos de un ataúd de hierro aplastado por la excavadora. El mismo era tan hermético que hizo que el cuerpo se conservara casi perfectamente, hasta tal punto que parecía haber fallecido tan solo una semana atrás.



Este hecho hizo al principio que los expertos piensen que la mujer había sido víctima de un asesinato reciente. "Un cuerpo enterrado en un terreno baldío suena bastante directo", comentó el especialista forense neoyorquino Scott Warnasch.



Sin embargo, una investigación ha identificado a la mujer como Martha Peterson, nacida varias décadas antes de la Guerra de Secesión (1861-1865). Se cree que había trabajado para un hombre blanco local y murió probablemente a causa de viruela, alrededor de 1851. La mujer fue enterrada bajo el terreno de una iglesia fundada en 1830 por la primera generación libre de afroamericanos.



Los investigadores lograron recrear el rostro de Martha Peterson. Estos hallazgos serán presentados en el documental "The Woman in the Iron Coffin", que estrenará el miércoles la cadena PBS.