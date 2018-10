Doria Medina pide una explicación al Gobierno por el resultado negativo en la CIJ



01/10/2018 - 13:05:27

Los Tiempos.- El líder de Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina, dijo hoy que el pueblo boliviano necesita una explicación tras el fallo de Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya que determinó que el vecino país no tiene obligación jurídica de negociar una salida soberana al Océano Pacífico con Bolivia.



“La CIJ concluye por 12 votos contra tres que Chile no contrajo la obligación de negociar un acceso soberano al Océano Pacífico”, señaló la sentencia que fue leída hoy desde La Haya.



El excanciller chileno, Heraldo Muñoz, fue una de las primeras figuras políticas en referirse a la determinación de la CIJ. “Estamos muy contentos y ya lo habíamos dicho: La integridad territorial de nuestro país no se toca (…). Este caso se acabó. Ahora vamos a ver si el gobierno boliviano va a cumplir con este fallo contundente de la Corte que nos ha dado toda la razón”, dijo citado en La Tercera.



Bolivia demandó a Chile ante la CIJ en 2013 como la opción más favorable para la restitución de una salida soberana al mar que el país perdió en una guerra con su vecino en 1879.