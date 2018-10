Ampuero: Bolivianos decidirán si Evo es interlocutor válido post La Haya



01/10/2018 - 13:00:08

Opinión.- El pueblo boliviano decidirá si el presidente Evo Morales es el interlocutor válido para continuar con el escenario post Haya, aseveró este lunes el canciller del Chile, Roberto Ampuero.



“Con respecto a que Evo Morales sigue siendo el interlocutor válido o no, ese es un tema que les corresponde a los boliviano decidir, los bolivianos deciden en elecciones, que tiene ligar cada cierto tiempo, quién es la persona que los debe representar”, señaló.



Asimismo, la autoridad chilena le pidió a Morales acatar el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ), tal cual lo mencionó la semana pasada antes de que se emita la sentencia sobre la demanda marítima.



“En la medida que lo reconozca (el fallo) podemos abrir canales de negociación comunicación, intensificar, avanzar (en una relación de buena vecindad). (…) Nos interesa tener buenas relaciones con todos los países del mundo… y si Bolivia quiere en ese sentido, respetando los resultados de la historia, respetando los resultados del derecho internacional, respetando tratados que ha firmado, pueden abrirse todos los caminos”, acotó.



En la presente jornada los altos magistrados de la CIJ determinaron que el Estado chileno no tiene la obligación de negociar una salida soberano al océano Pacífico. Esta decisión fue tomada por 12 votos a favor de vecino país y tan sólo tres en amparo de Bolivia.



“Por todos lo que antecede la Corte por 12 votos contra tres, concluye que la República de Chile no contrajo la obligación legal de negociar un acceso soberano al océano Pacífico para el estado plurinacional de Bolivia”, argumentaron en su sentencia los jueces.