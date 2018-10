Juventudes del MAS aseguran que fallo de La Haya no es una derrota

01/10/2018 - 12:59:13

Opinión.- La dirigente de las Juventudes del Movimiento Al Socialismo (MAS), Maribel Choquehuanca, aseguró el lunes que el rechazo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) al pedido de Bolivia para que obligue a Chile a negociar la cesión de una salida soberana al mar, no es una derrota y, por el contrario, pidió mantener la unidad de todos los bolivianos.



"Este fallo para nosotros no es una derrota, tenemos todavía la esperanza y la confianza en el presidente Evo Morales, en que vamos a seguir luchando por tener una salida al mar", dijo a los periodistas.



El fallo de la CIJ no impide que Bolivia y Chile continúen con el diálogo bilateral en un espíritu de "buena vecindad" para atender las cuestiones relacionadas con la mediterraneidad boliviana.



Choquehuanca explicó que esa determinación que asumió la CIJ debe llamar a la conciencia a las autoridades de Chile a entablar un diálogo sincero con Bolivia, "sin condiciones" y pensando en las próximas generaciones de ambos países.



Además, destacó el trabajo que realizó Morales y el equipo jurídico de Bolivia a lo largo de cinco años en la búsqueda de una salida soberana al océano Pacífico para los bolivianos.