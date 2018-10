Chile celebra y hay desazón en Bolivia por el fallo de la CIJ



01/10/2018 - 12:54:57

La Razón.- Chile celebra la decisión de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que determinó que el país trasandino no tiene la obligación de negociar un acceso soberano al mar para Bolivia, cuya población recibió el veredicto en medio de llanto y la reafirmación de que no renunciará a su retorno a las costas del océano Pacífico.



El presidente chileno Sebastián Piñera recibió con aplausos el fallo junto con su gabinete de ministros minutos después de las 10.00.



“La corte, por doce votos contra tres, concluye que la República de Chile no contrajo la obligación legal de negociar un acceso soberano al océano Pacífico para el Estado Plurinacional de Bolivia (…) y por consiguiente rechaza el resto de los alegatos finales presentados por el Estado Plurinacional de Bolivia”, leyó el presidente del tribunal, el somalí Abdulqawi Ahmed Yusuf.



Legisladores chilenos celebraron que la corte no se haya inclinado por un “fallo salomónico” tal como acostumbra. "Estamos muy contentos por el fallo", dijo el excanciller chileno Heraldo Muñoz.



La alcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo, celebró el fallo de la CIJ junto con pobladores de esa región chilena e inclusive se atrevió a pedir el presidente Morales que se disculpe por las supuestas “mentiras” que divulgó sobre el caso.



Antes de la invasión chilena de 1879, Antofagasta era parte del territorio boliviano.



La población boliviana que se había concentrado desde muy temprano en las plazas principales de las ciudades no pudieron contener las lágrimas.



Medios locales han transmitido el pesar de la gente que en medio de gritos de “¡mar para Bolivia!” han reiterado que la centenaria demanda no cesará pese al veredicto.



De hecho, la CIJ precisó que el fallo no debería considerarse un impedimento para que Bolivia y Chile continúen el diálogo bilateral



Las imágenes de la transmisión de la última vista oral del juicio instalado en 2013 por Bolivia mostraron al presidente Evo Morales notablemente afectado por la decisión del máximo tribunal de justicia del orbe. Horas antes había exteriorizado su esperanza de que la CIJ falle en favor de Bolivia.



Por seguridad, la Policía reforzó el control de los consulados de Chile en Bolivia, reportó la red UNO.



El mensaje de unidad ha reflotado en Bolivia en esas circunstancias. La diputada del oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS) Betty Yañíquez no ve una derrota de Bolivia y recuerda que con la demanda marítima ahora el mundo conoce que Chile le arrebató territorio al país.