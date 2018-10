Alcaldesa de Antofagasta celebra fallo y exige disculpas públicas de Evo Morales



01/10/2018 - 11:29:12

La Tercera.- “Estamos muy contentos de los argumentos que la corte ha dado. Me siento orgullosa de ser chilena (…) Esto es ganarse cien mil veces el mundial”.



Con estas palabras, la alcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo, se refirió al fallo de La Haya, que por 12 votos a 3, rechazó la demanda marítima boliviana y establece que Chile no tiene obligación de negociar.



La jefa comunal apuntó sus dardos al Presidente de Bolivia, Evo Morales, indicando que debe ofrecer disculpas públicas por el daño, que a su juicio, ha generado a Antofagasta.

Más sobre La Haya



“Lo que ha hecho Evo Morales ha sido mentir y confundir a su propia comunidad. Merecemos disculpas públicas y esperamos que las pueda dar Evo Morales. Lamentablemente el gobierno Boliviano ha manoseado Antofagasta diciendo que les corresponde a Bolivia, y eso no es así”, dijo.



Agregó que “no me esperé que fuera tan categórico el fallo. Costó mucho. Hemos sufrido mucho. El gobierno nos debe una disculpa”.



Dijo, también, que “no me lo puedo creer. Tengo que procesar esto. Fue tajante y categórico, y esperaré con mucha prudencia el pasar de las próximas horas. Valió la pena todo el desgaste, porque el tribunal fue categórico”.



Además, Rojo dijo que le gustaría hablar con Morales. “Me encantaría hablar con él. Lo emplazo. He intentado varias veces conversar con él, he intentado tener vínculos con su municipios y no se ha podido hacer. Espero que esta sea la instancia de poder buscar solución a los problemas históricos. Ya que no nos obligaron a conversar, yo lo conmino a conversar los problemas que nos están desuniendo”, concluyó.