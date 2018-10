Heraldo Muñoz tras fallo de La Haya: Este caso se acabó



01/10/2018 - 11:27:20

La Tercera.- "Ahora vamos a ver si el gobierno boliviano va a cumplir con este fallo contundente de la Corte que nos ha dado toda la razón", sostuvo el ex ministro de Relaciones Exteriores.



El ex canciller Heraldo Muñoz se refirió al fallo de La Haya que determinó que Chile no tiene obligación de negociar una salida marítima soberana, luego que la Corte Internacional de Justicia desestimara todos los argumentos de la demanda presentada por Bolivia en 2013.



“Estamos muy contentos y ya lo habíamos dicho: La integridad territorial de nuestro país no se toca”, sostuvo el dirigente del PPD, quien siguió atentamente la transmisión televisiva.



Muñoz enfatizó que “este caso se acabó. Ahora vamos a ver si el gobierno boliviano va a cumplir con este fallo contundente de la Corte que nos ha dado toda la razón”, agregó el ex ministro de Relaciones Exteriores.