Wilster deja ir el segundo escalón



01/10/2018 - 07:57:04

Opinión.- Wilster perdió ayer ante Nacional Potosí, por la mínima diferencia (1-0), y dejó que se desvaneciera su chance de subir de la tercera a la segunda casilla de la tabla de posiciones, correspondiente al Clausura.



Sigue tercero el Aviador, que, de paso, tampoco pudo concretar su quinto triunfo seguido en lo que va del torneo de la Primera División. Era su anhelo no romper la racha, pero el tanto fulminante que convirtió el volante Ronald Gallegos, a los 47 minutos, derribó la estantería y el esquema que el DT Álvaro Peña propuso en el estadio Víctor Agustín Ugarte.



El equipo de la banda roja, por su parte, se rencontró con la victoria, en el cierre de la fecha 13 del campeonato profesional.



No le hizo daño Nacional Potosí a Wilster en la primera parte del compromiso. Al menos, el conjunto occidental no llegó a vulnerar la portería cuidada por el meta paraguayo Arnaldo Giménez.



Los rojos intentaron romper el cero, pero no lograron su propósito. Pese a la insistencia en la parte inicial, retornaron a camarines para escuchar las instrucciones del estratega.



En el retorno al campo de juego, la ocasión fue de Nacional. Tras un rápido ataque, Gallegos convirtió el gol de buena factura. Recibió un pase y bajó la pelota para enviarla al fondo del arco. El zapatazo no permitió la reacción del golero guaraní, quien nada pudo hacer ante la conquista, que llegó a los 47 minutos.



No escatimaron energía los jugadores del cuadro potosino para celebrar el tanto, pues el equipo potosino necesitaba sumar los puntos. Las tres unidades no fueron nada fáciles.



El regreso de Ricardo la Chacha Pedriel no pudo ser festejado a lo grande. El aviador, que se reincorporó al once tras superar una rotura de ligamentos (cinco meses sin actividad), trató de aportar, pero la satisfacción personal por volver a pisar la redonda no se tradujo en alegría completa.



Wilster dio pelea hasta el último segundo. Las pocas posibilidades de gol que se le presentaron quedaron en nada. Se fue con la pena de haber caído en un reducto en el que quería seguir escalando.



Cosecha



Hasta la fecha 13, Wilstermann cosecha 24 unidades y continúa en la tercera casilla de la tabla.



Me siento contento por haber regresado, pero, lamentablemente, el resultado no acompañó”. RICARDO PEDRIEL-WILSTER



Los partidos van a ser complicados, sobre todo en casa. Lo más importante es que se pudo ganar. Hay que seguir”. RONALD GALLEGOS-NACIONAL POTOSÍ