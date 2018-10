Bolívar vuelve a la victoria a costa de Oriente Petrolero



01/10/2018 - 07:55:58

El Diario.- Bolívar volvió al triunfo luego de dos derrotas consecutivas (ante Guabira 2-0 y Real Potosí 4-2), al vencer ayer a Oriente Petrolero 3-0, en partido disputado en el estadio Hernando Siles, en el cierre de la primera rueda del torneo Clausura de la División Profesional.



Sin ser un dechado de virtudes y pese a los problemas con los que llegó a este encuentro, la Academia fue superior al cuadro verdolaga. Un remate cruzado de Carlos Áñez que pegó en el travesaño, a los 4 minutos, y un disparo de Marcel Román que fue desviado por Widen Rojas al tiro de esquina, a los 80, fue lo único que mostró la visita en ataque en todo el encuentro.



No solamente fueron las limitaciones de Oriente, cuyos futbolistas no pudieron hacer ni tres pases seguidos, que le permitió ser superior al cuadro local, también hay que destacar el sistema defensivo que armó el técnico Alfredo Arias, con el que anuló prácticamente a su adversario.



Con las bajas de Ronald Raldes y Pablo Pedraza, por suspensión, el uruguayo pasó de una línea de cuatro a defender con una de tres (Edemir Rodríguez, Diego Bejarano y Luis Gutiérrez), ubicó como laterales volantes a Erwin Saavedra y a Felipe Rodríguez; además puso a Moisés Villarroel para que coopere en la marca con Leonel Justiniano. Con esa estructura los celestes desarmaron todo intento de llegada de los orientales, protegiendo de esa forma a su arquero, Widen Rojas, que viene jugando sus primeros partidos.



En ataque a los de Tembladerani les costó, porque su juego no tuvo intensidad, pero se dieron modos para causar zozobra en el arco defendido por Guillermo Viscarra. Ante las dificultades que tuvieron para ingresar por las bandas, la Academia recurrió al remate de larga distancia, obligando al meta visitante a extremar recursos.



Viscarra sacó al menos cuatro remates con destino de gol, evitando que Juan Miguel Callejón, Villarroel, Juan Carlos Arce y Rodríguez puedan marcar en la primera media hora de juego.



Cuando el meta de Oriente agigantaba su imagen llegó el gol del local, con una jugada que es marca registrada en este equipo de Arias: centro al área desde la derecha, esta vez enviado por Arce, que William Ferreira cambió de curso y mandó el esférico al fondo del arco, anotando el 1-0, a los 35 minutos.



Con la ventaja obtenida el local se tranquilizó y se dedicó a cuidar el balón. Oriente no tuvo poder de reacción, razón por la que el choque se hizo tedioso.



Los celestes salieron a buscar el segundo gol en la etapa complementaria para asegurar los tres puntos y a los 58 minutos lograron su objetivo. En un lapso del partido donde ambos equipos se mostraron imprecisos, los celestes sacaron provechó a los errores de los verdolagas. Marcel Román perdió un balón en salida, José Orellana recibió un pase al borde del área y con remate potente marcó el 2-0.



La Academia no se conformó y buscó el tercero, que llegó a los 68 minutos, por intermedio de Callejón, que acomodó su cuerpo y como venía el balón logró conectar un centro de la derecha, para mandar el esférico al fondo del arco de Viscarra.



Con el partido definido los celestes se dedicaron a hacer circular el balón y a atacar cuando la situación era propicia. A los 35 minutos Luis Haquín sacó de la línea lo que podía haber sido el cuarto gol del conjunto de Tembladerani.



En el último minuto del lance, Viscarra le tapó un penal a Arce, evitando que los celestes amplíen su ventaja, en un partido que fue totalmente favorable a Bolívar.