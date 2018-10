Festejo celeste, Blooming frena al puntero



01/10/2018 - 07:55:02

El Día.- La estocada de la fecha 13 la dio Blooming al frenar al puntero The Strongest con una victoria de 2-1 en el “Tahuichi”. Los celestes no tuvieron un partido fácil, pero lograron capitalizar las opciones de gol por medio del argentino Gustavo Britos y Leonardo Vaca. El tanto del suspenso lo puso el panameño Blackburn. Si bien perdieron, los paceños continúan como líderes del Clausura con 28 unidades, no obstante, no lograron alejarse de su escolta Royal Pari. En tanto que los cruceños se posicionaron en la 7ma plaza con 19 puntos.



Bien compactados. Tanto los celestes como los atigrados buscaron el arco, lo que permitió que ambos creen opciones de gol, los técnicos Erwin Sánchez y César Farías observaron el cotejo concentrados en el trabajo que puedan realizar sus jugadores, quienes finalmente impusieron su juego y regalaron a los aficionados tres puntos. Los dos equipos buscaron los medios para abrir el marcador, cada uno de los equipos llegaron con peligro, sin embargo, hubo sectores en los que ambos técnicos tuvieron que reforzar y realizaron los cambios necesarios para que el partido se juegue de ida y vuelta, que al final gustó a las dos parcialidades. En el trajín del compromiso, Blooming estuvo a punto de colocarse en ventaja en el minuto 22 con un gol de Britos, pero una evidente posición adelantada invalidó la jugada. Los jugadores celestes no se dieron por vencidos y siguieron atacando; a los 38" aparece otra vez Britos para romper las redes mediante un cabezazo preciso que dejó sin opción a nada al golero Daniel Vaca. Era el 1 a 0 parcial.



Un final de infarto. En el epílogo del primer tiempo del compromiso, Vaca estaba en el corazón del área y recibió un centro perfecto para acomodar a la pelota en el arco de los atigrados, era el 2 a 0 que fue convertido a los 45", con esa conquista finalizó el primer tiempo. En el complemento las acciones del encuentro fueron más exigentes, los dos equipos ingresaron con todo y a los 57" The Strongest aprovechó un mal despeje de los celestes para convertir el 2 a 1 mediante Blackburn. Después de ese gol los dos equipos exponen lo mejor de su juego, cada uno de los entrenadores agotaron sus posibilidades de cambio lo que permitió darle mayor empuje a sus elencos. El partido se jugaba al rojo vivo, los tigres estaban a segundos de colocar el empate y los celestes de sumar un gol más, finalmente Blooming se quedó con la victoria.



Estadio: "Tahuichi"Aguilera de La Paz

Público: 10 mil personas aproximadamente

Árbitro: Víctor Hurgo Hurtado (Cochabamba)

Asistentes: Wilson Arellano y Alaín Ledezma (ambos de Cochabamba)

Goles: 38" Britos y 45" Vaca (B). 57" Blackburn (TS)

TA: 16" Rioja, 55" Fernández, 81" Vargas, 83" Rioja y 90+4" Suárez (B). 41" Campos, 85" Ibargüen y 90+3" Escobar (TS)

Incidencias: Ninguna