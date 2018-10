Presentan una silla de ruedas todo terreno



01/10/2018 - 07:46:08

Correo del sur.- La actividad diaria de las personas con discapacidad podría alivianarse si sus sillas de ruedas tuvieran un motor a bajo costo. Incentivado por un amigo, Carlos Barriga presentó ayer un prototipo con esa idea: una silla de ruedas “todo terreno”.



Barriga es un sucrense que estudió mecánica de conversión eléctrica en España y a su regreso a Sucre instaló su taller de escultura en chatarra, aunque siempre quiso abrir un taller de conversión de vehículos eléctricos, contó a CORREO DEL SUR.



En su taller, empezó a explorar su creatividad. El prototipo es tipo triciclo, una silla de ruedas con otra rueda delantera con cadena. Su manejo es fácil porque el freno y el acelerador están incluidos en el manubrio.



“Es un prototipo eléctrico adaptable a cualquier silla de ruedas de 300 vatios de potencia, es un motor de uso industrial de un taladro de 18 voltios, es todo metálico, liviano, porque el prototipo original es aluminio”, añadió al contar que fue adaptado de una idea en internet, pero su aporte es que nadie más utiliza el motor de taladro.



Empleó en su construcción tres semanas y su costo alcanzaría los Bs 3.000; sólo los materiales suman Bs 2.500, explicó Barriga. Su fin, remarca, es favorecer a las personas con discapacidad.



El modelo es “todo terreno” y está pensado para soportar el peso de una persona de hasta 100 kilos. Para alcanzar una velocidad de unos 25 kilómetros por hora, es necesario el motor de un taladro industrial, pero si el interesado busca es más velocidad, hasta 50 kilómetros por hora, puede solicitar su cambio por otro motor de 24 voltios. Las baterías son recargables entre 40 a 45 minutos.



El amigo de Carlos, Marco Antonio Galindo, sufre de parálisis medular desde hace ocho años y es quien lo impulsó para rediseñar una silla de ruedas. Un accidente cambió su vida y su necesidad de encontrar algo que facilite su autonomía lo llevó a toparse con una idea similar en internet.



Carlos adelantó que su segundo proyecto es una bicicleta eléctrica que alcance en velocidad a una moto, con una potencia de 30 kilómetros por hora, y la ventaja de ayudar al medioambiente, añadió.



No obstante lamentó que este tipo de proyectos no reciban apoyo de las autoridades. “Los bolivianos no podemos generar ni un motor eléctrico porque no hay fábricas en Bolivia. Los grandes magnates del petróleo no nos dejan”, dijo.



Ayer, Nicolás Llampa, un hombre discapacitado, se decidió a probar la silla. Dijo que piensa hacer su pedido para ya no tener que esforzarse demasiado en calles empinadas o para movilizarse largas distancias.



El taller de Barriga se ubica en la calle Tarija Nº 37, su celular es el 75451966. Su página de Facebook es: Arte y reciclaje.