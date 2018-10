La Alcaldesa no concreta aún la querella contra Leyes: Cochabamba

01/10/2018 - 07:44:06

Los Tiempos.- La alcaldesa suplente de Cochabamba, Karen Suárez, indicó que en los próximos días recién presentará una querella en el Ministerio Público contra su antecesor suspendido José María Leyes, dos exsecretarios y nueve funcionarios por presuntos delitos de corrupción por la adquisición de mochilas escolares en 2017.



“Se derivó a la unidad de Asuntos Jurídicos de la Alcaldía, ellos están analizando los documentos de la Contraloría General del Estado para poder en el transcurso de los próximos días formalizarla”, manifestó.



La autoridad, que ya había hecho hace algunos días el anuncio de la querella, indicó que, como primer paso, se apersonaron a la Fiscalía en cumplimiento a la Ley 004 Marcelo Quiroga Santa Cruz.



“Hemos recibido varias solicitudes de información sobre este tema. Estamos hablando específicamente de Contraloría y el Concejo Municipal”, aseveró.



La declaración de Suárez se produce dos días después de que el contralor general del Estado, Henry Ara, señalará que la auditoría al proceso de contratación del caso Mochilas II identificó una “asociación delincuencial” a partir de las acciones de los funcionarios.



Al respecto, el concejal Edwin Jiménez afirmó que la anterior semana recibieron dos notas de la Contraloría en las que conminan a Suárez a iniciar un proceso penal a Leyes por la contratación de seguros con un presunto sobreprecio de 37 mil dólares y por la adquisición irregular de morrales.



“No establece plazos. Pero en caso de la contratación de seguros manifiesta que el monto debe recuperarse”, acotó.



Coca pide declarar



Sergio Coca, exabogado y mano derecha del alcalde Leyes, adelantó que hoy presentará por segunda vez un memorial al Ministerio Público para solicitar declarar voluntariamente sobre los casos Mochilas I, II y otros.



“El 3 de septiembre ya presenté una solicitud para declarar porque también me enteré que dos imputados me señalaron en sus declaraciones (…) Hasta la fecha no tengo respuesta”, explicó.



El exfuncionario reconoció que sostuvo una reunión con Claudia Leyes, hermana del Alcalde electo, para “tranquilizar” a directores y jefes de contrataciones de la Alcaldía, días antes de que declare el burgomaestre en la Fiscalía.