Por defender su propiedad: De víctima a acusado



01/10/2018 - 07:43:07

El exsargento Pedro Ticona que guarda detención preventiva desde hace cuatro meses, en el penal de San Pedro de La Paz, es acusado de intento de asesinato, cuando la supuesta víctima apenas tuvo un día de impedimento por una herida en un lugar que no representa ningún tipo de riesgo.



En una visita que EL DIARIO realizó al penal de San Pedro conoció la historia de Ticona, quien denunció al fiscal departamental, Edwin Blanco, y a la fiscal, Susana Boyán.



Según Ticona, el problema empezó cuando terceras personas hicieron aparecer títulos de propiedad del lugar donde él junto a su esposa adquirieron en 2015, en la zona Capellini Alto Achachicala.



A continuación el testimonio de Pedro Ticona,



TESTIMONIO



“Estoy detenido actualmente en el penal de San Pedro de forma preventiva, desde ya casi cuatro meses, por el delito de asesinato en grado de tentativa. Este caso en primera instancia fue rechazado y quedo ahí rechazado sin que nadie lo moviera.



Yo junto a mi esposa tenemos unos terrenos en el sector Capellani, Alto Achachicala, que se adquirió en 2015. En fecha 08 de mayo del 2016, unas personas que dicen también ser propietarios subieron con la Policía al sector en conflicto y mis vecinos no dejaron que suban, digo no dejaron porque mi esposa y yo no nos encontrábamos en el lugar.



En el lugar se quebraron algunos vidrios, se gritaron y se amenazaron y la Policía se fue del lugar junto con la otra parte, esos hechos fueron investigados y se rechazó el caso. Después de dos años fue reabierto con una nueva denuncia por asesinato en grado de tentativa y amenazas y es por el que actualmente me encuentro detenido.



Resulta que el caso había sido revocado, y dice que con la resolución de rechazo me habían notificado, supuestamente por tablero, y armaron un sinfín de cosas. Lo más triste y vergonzoso es que la supuesta víctima tiene un certificado médico forense en el que le certifican un día de impedimento y hay otro de una señora de tres días.



Cómo es posible que me metan tentativa de asesinato, cuando la víctima tiene solo un día de impedimento. Todo esto fue armado por el fiscal Edwin Blanco y la fiscal Susana Boyán, que reabrieron un caso que ya fue investigado en dos oportunidades y que el mismo se encontraba rechazado.



A todos los abogados que vienen al penal, les comento mi caso y se rascan la cabeza. Cómo con un día de impedimento me dicen intento de asesinato, si querían imputarme tendría que ser, a lo mucho, por lesiones leves”.



SITUACIÓN LEGAL



La defensa legal de Ticona informó que este martes será la audiencia donde pedirán su defensa en libertad, pese a que ya desvirtuaron todos los riesgos procesales, esperan ser escuchados mañana.



Ramiro Carrillo, abogado de Pedro Ticona, aseveró que los denunciados de inicio eran siete personas, de los cuales el único que permanece detenido es su defendido, los demás salieron sobreseídos porque no les encontraron nada.



“Lo más ilógico, en la fundamentación de la juez en la resolución de sobreseimiento, es que señala que el señor Ticona no se encontraba en el lugar de los hechos”, aseveró



Carrillo dijo que a todas luces, este es un proceso armado por terceros, ya que no hay un sustento legal o técnico para que tenga participación en los hechos ni él ni su esposa, que actualmente se encuentra con medidas sustitutivas.



Explicó que el caso ya se había dado por concluido, empero la fiscal Susana Boyán, quien no tiene nada que ver con el caso, abre nuevamente porque indica que hay actuados que se tienen que hacer.



“El día de la audiencia, la juez Ximena Palacios recibe presiones de la fiscal Susana Boyán, totalmente fuera de norma y plazo, y mantienen la detención preventiva de mi defendido, pese a haber presentado todas las pruebas de descargo”, señaló.



Por un trabajo de equilibrio, EL DIARIO buscó la versión de la fiscal Susana Boyán y la juez Ximena Palacios, pero lastimosamente estas funcionarias públicas no se encontraban en sus lugares de trabajo, o por lo menos esos nos dijeron las personas que atienden al público.