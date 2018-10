Evo sobrepasa a Mesa en seguidores de Twitter



01/10/2018 - 07:34:38

Correo del Sur.- El presidente Evo Morales sobrepasó ayer el número de seguidores del ex presidente Carlos Mesa en la red social Twitter, espacio en los que ambos superan los 400 mil partidarios.



Hasta ayer, domingo, el Mandatario registraba en su cuenta un total de 420.917 tuiteros, mientras que el actual vocero de la demanda marítima sumaba 420.776 adeptos.



El ex presidente Mesa inauguró su cuenta en la red social en el mes de marzo de 2011, mientras que Morales comenzó a publicar en Twitter en abril de 2016.



Luego de haberse resuelto el tema de la demanda marítima, que mantuvo a Mesa en un alto nivel de popularidad en la red social, la incógnita será ahora conocer la tendencia respecto a otro tema de interés nacional, dado el rechazo de una gran parte de la opinión pública a la reelección de Evo Morales y la permanente defensa que hizo el ex Mandatario sobre el respeto a los resultados del 21-F.