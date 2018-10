Según Mesa, es graciosa la amnistía



El Día.- El expresidente Carlos Mesa calificó como "concesión graciosa" la amnistía que le otorgó el presidente Evo Morales en el caso Quiborax, puesto que en realidad no tiene un juicio ni sentencia en su contra.



El presidente no puede amnistiar a una persona que no tiene juicio alguno y que, en consecuencia, no tiene sentencia ejecutoriada en su contra. ¿Amnistiarme de qué? De nada. He recibido una amnistía como concesión graciosa", escribió Mesa en su blog.



La figura del juicio. Explicó que solamente se abrirá un juicio en su contra si la Asamblea Legislativa lo autoriza y la Fiscalía formaliza una acusación, para que se abra la etapa de enjuiciamiento en el Tribunal Supremo de Justicia.



"En consecuencia, desde el punto de vista legal, el presidente no puede amnistiar a alguien que no está sometido a juicio alguno y que no ha sido sentenciado por tribunal alguno", recalcó.



También cuestionó el argumento de Morales en sentido de que la amnistía busca que los expresidentes den "sus energías, con todo su corazón y capacidad intelectual" a la causa marítima.



Además, señaló que con la amnistía el presidente presume su culpabilidad, lo cual no acepta. "Todo tiene un límite, límite que no acepto que se traspase. Mi actuación con Quiborax-Non Metallic Minerals fue impecable. Hice lo que tenía que hacer y lo hice bien. No solo no cometí delito alguno, sino que recuperé el patrimonio nacional de una empresa pirata", afirmó.



El presidente también dio amnistía a Tuto Quiroga por el caso Petrocontratos, pero dicho exmandatario manifestó que más bien habría de condecorarlo porque sus contratos lograron el descubrimiento del campo de gas Aquío-Incahuasi.