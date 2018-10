Ratifican amnistía para Mesa y Quiroga



01/10/2018 - 07:32:41

Los Tiempos.- El vicepresidente, Álvaro García Linera, dijo, anoche en ATB, que la amnistía no se puede rechazar, por lo tanto, explicó que el juicio por los petrocontratos contra Jorge Tuto Quiroga se cerrará y el pedido de enjuiciamiento contra Carlos Mesa será rechazado por la Asamblea Legislativa.



Mesa calificó como “concesión graciosa” la amnistía que le otorgó el presidente Evo Morales en el caso Quiborax, puesto que en realidad no tiene un juicio ni sentencia.

Suscríbase ahora



“No puede amnistiar a una persona que no tiene juicio alguno y que, en consecuencia, no tiene sentencia ejecutoriada en su contra. ¿Amnistiarme de qué? De nada. He recibido una amnistía como concesión graciosa”, escribió Mesa en su blog.







MORALES NO PUEDE AMNISTIAR



“Desde el punto de vista legal, el Presidente no puede amnistiar a alguien que no está sometido a juicio alguno y que no ha sido sentenciado por tribunal alguno”, recalcó Mesa.