El cáncer de pulmón en Bolivia, un flagelo marcado por el estigma del fumador



01/10/2018 - 07:07:26

El Día.- En Bolivia, no solo el cáncer de pulmón es una problemática grave. En general, las diferentes variedades oncológicas presentan un gran desafío. La desgracia de un niño al que le extirparon sus dos riñones destapó una serie de deficiencias en el sistema de salud público. Sin embargo, en una investigación multinacional se determinó que el cáncer de pulmón es la sexta enfermedad neoplásica mortal en Bolivia, con un alto impacto humano, social y económico.



En Sudamérica, es el cáncer más letal. Sin embargo, suele recibir menos atención que otros tipos de cáncer, según los hallazgos de un estudio en 12 países de la región realizado por la Unidad de Inteligencia de The Economist (EIU, por sus siglas en inglés), y patrocinado por el grupo farmacéutico Roche. Los resultados se presentaron en el marco del evento War On Cancer Latam 2018, organizado por The Economist Group, y dedicado al debate sobre cómo financiar la lucha contra el cáncer y reducir las barreras al acceso a cuidados de la salud.



Situación de urgencia. La investigación “Cáncer de Pulmón en América Latina: es hora de dejar de mirar hacia otro lado” analizó datos de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay. Los hallazgos indicaron que esta enfermedad produce más de 60 mil muertes cada año en dichos países, con un costo anual superior a los 1.600 millones de dólares .



Según el reporte, pese al impacto del cáncer de pulmón, los desafíos en materia de acceso a la atención médica continúan siendo una materia pendiente. Para los pacientes, a las dificultades de acceso al diagnóstico y tratamiento señaladas en otra investigación de la EIU, tales como limitaciones financieras o lejanía de los grandes centros urbanos, se suman otros obstáculos. Estos incluyen desde la escasez de recursos y las diferencias en la calidad de atención entre el sector público y el privado, hasta la falta de cobertura pública para el tratamiento del cáncer de pulmón en ciertos países. En algunos casos, la simple falta de equipamiento impide el acceso al tratamiento. En abril de 2018, en La Paz, toda la atención de radioterapia del sector público quedó en suspenso durante dos semanas cuando se averió la única máquina disponible.



Mediante el Semáforo del Cáncer de Pulmón en América Latina, que comparó la respuesta que se da desde las políticas públicas a esta problemática en cada uno de los países analizados, el estudio concluyó que el estigma es una barrera que impide dedicar más políticas y recursos específicos para mejorar la situación actual.



Estigma del tabaco. La investigación señaló que, en América Latina, se suele responsabilizar a los pacientes con cáncer de pulmón de su enfermedad, dado que el tabaquismo es la principal causa de esta afección.



En los países del estudio, 36% de los casos se deben a factores no relacionados con el tabaco, tales como contaminación del aire interior (debido al uso de carbón, leña y otros combustibles para cocinar y calefaccionar) y exterior; gas radón residencial, y la presencia de arsénico en agua potable.



Martin Koehring, editor jefe de Salud, Liderazgo de Reflexión, EIU, y uno de los editores del estudio, declaró que “como resultado del estigma, esta enfermedad parece ser tratada como un cáncer de segunda categoría. Por ejemplo, existe una financiación sorprendentemente baja para la investigación y la atención en esta área, en comparación con la carga de salud que representa. En parte debido al estigma, algunos programas de salud pública no cubren cáncer de pulmón, como ocurre, por ejemplo, en México, con el Seguro Popular, o en Chile, con el Régimen de Garantías Explícitas en Salud”.



Según la EIU, esto es particularmente preocupante en la actualidad. Si bien hasta hace poco tiempo, salvo que el cáncer de pulmón fuera detectado en un estadio muy temprano, los pacientes tenían un mal pronóstico, los recientes avances médicos han logrado prolongar la vida e, inclusive, curar la enfermedad, en ciertos casos.



“El artículo de la EIU muestra que los desafíos para mejorar tanto la prevención como el acceso al diagnóstico y tratamiento del cáncer de pulmón son complejos, y que no existe una única respuesta que permita abordar todos los problemas vinculados al cáncer en América Latina”, declaró Rolf Hoenger, jefe de Roche Pharma para Latinoamérica. “Como líderes mundiales en oncología, en Roche consideramos que tenemos una responsabilidad, compartida con otros actores sociales, de contribuir al desarrollo de políticas públicas para el control del cáncer y mejorar el acceso a la atención sanitaria. En este sentido, apoyamos el desarrollo de esta y otras iniciativas que reflejan nuestra voluntad y compromiso de trabajar con los demás actores para desarrollar soluciones que sean sostenibles para todos”, sostuvo.



Realidad boliviana. Un pequeño estudio en Bolivia mostró que 68% de los casos de cáncer de pulmón diagnosticados en los últimos tres años en el Instituto Nacional del Tórax fueron en mujeres, y que la mayoría de ellas no había fumado nunca. En cuanto al uso de combustible sólido en el hogar, como el carbón o la leña, en 23% de los hogares en el país aún se utiliza.



En Bolivia, Paraguay y Perú, se cree que esta es la causa del 13% de los casos de cáncer de pulmón. Además, muchas casas no tienen ventilación. Explicar la importancia de ventilar y de instalar chimeneas a través de campañas, ayudaría a prevenirlos.



El semáforo mostró que, en el caso de Bolivia, no se registró buen desempeño en ningún dominio. Fuera del área de Control del Tabaco, que obtuvo una puntuación intermedia, el resto (Acceso, Diagnóstico Precoz, Tratamiento, Servicios no curativos, Prevención no relacionada al tabaco, Información y apoyo a la causa y Calidad de los datos) muestra la necesidad de mayores esfuerzos para controlar al cáncer de pulmón.



En la región, las únicas áreas con mayor cantidad de luces verdes (indicando un desempeño relativamente mejor) fueron Control del tabaco y Calidad de los datos. En Acceso, siete países obtuvieron luz roja, señalando una necesidad imperiosa de actuar, mientras que los cinco restantes recibieron una luz amarilla, lo que marca un desempeño preocupante. El resto de las áreas (Diagnóstico precoz, Tratamiento, Servicios no curativos, Prevención no relacionada al tabaco e Información y apoyo a la causa) obtuvieron en su gran mayoría luces rojas y amarillas.



“Varios de los expertos que entrevistamos para nuestro reporte indicaron que la pobre respuesta al cáncer de pulmón de la región en general refleja una falta de atención política”, comentó Martin Koehring.



Bolivia se aplaza en casi todos los acápites sobre el tema



De acuerdo al semáforo sobre el cáncer del pulmón que desarrolló The Economist, Bolivia y Paraguay tienen rojo en todo, excepto en el control de tabaco, donde apenas alcanzan el amarillo, cuando la mayoría de los países latinoamericanos están en verde. En el caso del diagnóstico temprano, Bolivia, lastimosamente, detecta la mayoría de los casos en los estadíos tres y cuatro, que son lo más avanzados, mientras en países como Uruguay y Costa Rica, la mayoría se pueden atender mejor porque se descubren entre los estadíos uno y dos.



Aunque la investigación se enfoca estrictamente en el pulmón, la realidad es que el cáncer en general es tratado con esas deficiencias señaladas.