DDHH plantea crear policía judicial para agilizar los procesos



01/10/2018 - 07:02:29

Opinión.- La cuestionada sentencia del médico Jhiery Fernández, condenado a veinte años de cárcel, de los cuales ya cumplió cuatro, por la presunta violación del niño Alexander, agrava la crisis de credibilidad del Órgano Judicial.



Para Edwin Claros, presidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Cochabamba, es un caso “terrible” que enloda la poca credibilidad que le quedaba a la Justicia.



Calificó como un accionar “no probo” de los operadores de justicia que ante la presión social y de los medios optaron por tomar una decisión “equivocada” que castiga a un “inocente” y que se sigue dilatando este caso.



Recientemente la jueza Patricia Pacajes, que atendió el caso del niño Alexander, reveló que el médico fue sentenciado pese a que era inocente. “Esta acción rápidamente tomada nos muestra las debilidades que hay. Y las declaraciones o el audio que salió de la jueza que era la presidenta del tribunal que juzgó a Jhiery Fernández, definitivamente, echa mucho lodo al caso y nos muestra la realidad de cómo se encuentra la justicia”, dijo Claros.



Ante la pregunta de que la jueza Pacajes, desde el psiquiátrico, ratificó que el doctor acusado es inocente, ¿por qué no recobra su libertad? Claros manifestó que las declaraciones de Pacajes, deberían ser una causa para determinar la inmediata libertad de Fernández. “El Ministerio Público no quiere salir mal parado porque las valoraciones y declaraciones de algunos expertos en cuanto a las pruebas acompañadas muestran que no hubo violación (el niño)”.



El representante de Derechos Humanos criticó el accionar del Ministerio Público. Considera que esta institución del Estado debería contar con su propia Policía especializada, por eso, muchos casos que están en proceso son derivados a otros investigadores y las causas se quedan en el camino. “Es necesario contar con forenses titulados y no egresados de institutos”, afirmó.



“La Fiscalía acepta lo que la Policía le dice o hace y esto no es ético. Tampoco existen laboratorios ni equipo especializado para estos casos”, complementó.



Sobre el resarcimiento que debería recibir el médico Jhiery Fernández, por los años encarcelado, manifestó que en la legislación boliviana no existe esta figura de la indemnización.



El presidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Cochabamba, también se refirió a la injerencia política que existe en la justicia boliviana.