Sol.bo identifica irregularidades en la decisión de TSE y amenaza a vocales con procesos



01/10/2018 - 06:59:30

El Deber.- El alcalde paceño y secretario general de Soberanía y Libertad (Sol.bo), Luis Revilla, informó que presentó un "recurso de revisión extraordinaria" en contra de la decisión del Tribunal Supremo Electoral (TSE) de negar la personería jurídica a este partido político porque se detectaron "irregularidades" en su determinación.



"El pasado viernes y cumpliendo los plazos establecido por la ley hemos presentado un recurso de revisión extraordinaria de la resolución del Tribunal Electoral porque de la lectura de la resolución, con la cual hemos sido notificados, hemos podido confirmar que hay varias irregularidades en las consideraciones que ha hecho el TSE", manifestó.



Según Revilla, entre las irregularidades está el hecho de que el Tribunal no tomó en cuenta más de 12.000 firmas. De ellas, 6.338 fueron excluidas porque serían militantes de Sol.bo inscritos en 2015 y luego en 2018. Hay otras 6.980 que también fueron marginadas "sin fundamento".



En caso de tomar en cuenta estas firmas, Sol.bo habría logrado más de 104.000 firmas que superan las 100.228 necesarias para obtener la personería jurídica nacional. También cuestionó la exclusión de 49 libros (equivalentes a 2.940 firmas), cita un comunicado de la organización política.



"Si el Tribunal hubiera tomado en cuenta 6.338 firmas de militantes de Sol.bo, que son la misma organización que se inscribieron el 2015 y otra vez el 2018, hubiéramos alcanzado 104.048 firmas. De la misma forma, si el Tribunal hubiera tomado en cuenta 6.980 excluidas sin fundamento, bajo el rótulo de otras observaciones, hubiéramos alcanzado de igual manera 104.000 firmas que necesitamos para la personería jurídica", lamentó.



Asimismo, remarcó que la resolución de rechazo a la personería jurídica fue aprobada en un mismo día con la diferencia de minutos. El 19 de septiembre, a las 17.45, la Dirección de Tecnologías, y luego a las 17.47, la Dirección Jurídica, aprobaron por separado la resolución. Mientras la sesión plena del TSE habría sido a las 17.45.



"O sea, en cuestión de dos minutos se han emitido dos informes y se ha aprobado una resolución, lo cual nos parece también una irregularidad en todo el proceso", cuestionó.



Además, el Alcalde sostuvo que hay un voto disidente en la resolución, que corresponde a la propia presidenta del TSE, Katia Uriona, quien no habría estado de acuerdo en que se apruebe la decisión que rechaza la personería jurídica a Sol.bo.



"Si este recurso no es admitido, vamos a plantear un amparo constitucional e incluso procesos judiciales contra los vocales del TSE por resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado", advirtió.