Gobierno alista ley para ingreso de transgénicos



01/10/2018 - 06:58:04

El País.- A pesar de todas las críticas realizadas a nivel mundial y estudios que desestiman la producción de alimentos transgénicos, el Gobierno nacional con el apoyo del Colegio de Ingenieros Agrónomos trabajan en la elaboración de una ley que permita la modificación de la normativa vigente que prohíbe estos productos.



El presidente del Colegio de Agrónomos de Tarija, Efraín Rivera, explicó que no se cumple con la demanda de alimentos y los productos orgánicos no abastecen a la población por lo que el ingreso de semillas transgénicas podrían ser una solución para cubrir estas falencias. Sin embargo, las subcentrales de campesinos como la de El Puente, Yunchará, y otras denuncian constantemente los conflictos que atraviesan por la falta de mercado para poder dirigir sus productos por lo que existe una seria contradicción.



Mientras los campesinos tratan de buscar nuevos rumbos para vender sus productos, los agrónomos justifican el uso de transgénicos para incrementar la producción. “No es que estamos a favor, es que estamos siendo prácticos”, explicó Rivera. El primer paso será regular la normativa vigente que prohíbe el uso de semillas transgénicas en la producción agrícola con el argumento de satisfacer las necesidades alimenticias de los bolivianos, aunque no se reveló si existen estudios que demuestren que los productores de alimentos orgánicos no sustentan esta demanda.



Por el contrario, las demandas de los campesinos es encontrar más sectores para ofrecer sus productos a precios que retribuyan sus esfuerzos y no quedarse con la producción. Además, en varias ocasiones el sector agrícola exigió al Gobierno nacional regular las fronteras para frenar el ingreso de productos de contrabando para proteger la producción local. Rivera explicó que “evidentemente causan un daño pero es un daño mínimo”.