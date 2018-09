Revelan método para perder 10 veces más peso sin restricciones



30/09/2018 - 20:11:49

Actualidad.- Las personas pueden perder 10 veces más peso simplemente cambiando su forma de pensar, afirma un estudio realizado por científicos de la Universidad de Portsmouth (Reino Unido), publicado en la revista Journal of Obesity.



Para llegar a esta conclusión los científicos analizaron a 141 voluntarios con sobrepeso. 59 de los participantes recibieron entrenamiento con imágenes funcionales (FIT, por sus siglas en inglés), que implica que las personas visualicen cómo se sentiría, olería, vería y sabría el estar más delgado. Los 55 restantes practicaban el método de asistencia llamado "entrevistas motivacionales" (MI, por sus siglas en inglés), que ofrece al paciente un asesoramiento que le permite encontrar y expresar lo que le motiva a cambiar.

Los investigadores descubrieron que el simple hecho de obtener imágenes de ellos mismos más delgados puede ser suficiente para ayudar a las personas a alcanzar sus metas de pérdida de peso sin restricciones específicas.



Así, de acuerdo con los científicos, el FIT ayudó a los participantes del experimento a perder en promedio 6 kilos y 9 centímetros de sus cinturas después de un año, mientras que el resultado de los pacientes que usaban el MI, fue apenas 0,67 kilogramos y 2,46 centímetros de cintura.



"La mayoría de las personas está de acuerdo en que para perder peso, se necesita comer menos y hacer más ejercicio, pero en muchos casos las personas simplemente no están lo suficientemente motivadas como para prestar atención a este consejo, por mucho que estén de acuerdo", cita Medical News Today a la autora principal del estudio, Linda Solbrig.



Según la investigadora, los participantes del experimento eran completamente libres en sus elecciones y "apoyadas en lo que querían hacer, no en lo que un régimen prescribía".



"El FIT entra con el objetivo clave de alentar a alguien a idear su propia imagen de cómo se verán y sentirán los cambios, cómo se logrará y mantendrá, incluso cuando surjan desafíos", aseguró.