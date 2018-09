El fallo abrirá un escenario que exigirá imaginación y creatividad

30/09/2018 - 10:46:34

Página siete.- Exministro de Defensa, excónsul de Bolivia en Chile, hombre de confianza del Gobierno y del presidente Evo Morales. Con esas credenciales, Walker San Miguel fue protagonista, junto al chileno Jorge Bunster, de los diálogos secretos en los que se buscó una solución al diferendo marítimo antes de la presentación de la demanda.



Se apeló entonces a una solución de medio camino, es decir, un territorio en concesión, sin soberanía al principio, pero con la mirada puesta en la soberanía para más adelante, tal vez para 99 años más tarde.



Con esa experiencia, San Miguel cree que lo que hará falta, tras el fallo de La Haya, es creatividad e imaginación para encarar la negociación.



¿Con qué animo se espera el fallo de La Haya?



El siglo XXI nos encuentra con dos escenarios. El primero, de fructífero diálogo, que fue la agenda de 13 puntos, y el segundo, la demanda boliviana ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ). Y estamos a punto de entrar a una tercera etapa que será el posfallo de La Haya. No se podría explicar lo que Bolivia ha hecho sin la demanda peruana y el litigio contra Chile. En ese escenario, Bolivia comienza a trabajar la posibilidad primero de incorporarse al proceso Perú-Chile como una especie de tercer interesado, con el argumento de que se estaban disputando una línea marítima en el norte de Chile y en el sur del Perú, exactamente en el mismo sitio en el que hace unos años, Chile ofreció una salida al mar a Bolivia en el marco de los acuerdos de Charaña. Siendo yo Cónsul de Bolivia en Chile, en pleno diálogo de los 13 puntos que no se había interrumpido ni siquiera al cambio de gobierno (de Bachelet a Piñera), recibo autorización de la Cancillería de Bolivia para ir a La Haya a recoger el expediente Perú-Chile.



¿Se pidió el expediente porque ya había la intención de hacer la demanda?



La verdad que no, la intención era conocer qué exactamente decía Perú en su demanda respecto al territorio del norte de Arica y qué exactamente estaba respondiendo Chile. No se puede negar que el expediente Perú-Chile sirvió de base para abrir la competencia de la Corte Internacional de Justicia en base al pacto de Bogotá. Luego vino el anuncio del Presidente cuando yo todavía era cónsul de Bolivia en Chile, y obviamente se produjo mi repliegue. Tuve que retirarme del consulado general porque habíamos ido con el ánimo de continuar la agenda de los 13 puntos.



¿Ese repliegue fue decidido por el Gobierno boliviano o hubo señal de parte de Chile?



No, no hubo ninguna señal de parte de Chile, el repliegue fue decidido básicamente por el canciller Choquehuanca conmigo porque era lógico, ya no había ambiente.



¿Cómo fueron los diálogos secretos que le encomendaron en 2011 y luego por qué se descartaron los avances?



El 23 de marzo del 2011 el presidente Morales sorprende a todos con el anuncio de la demanda. En Chile se preocuparon, pero seguramente pensaban que todavía tenían espacio para retomar una nueva vía de diálogo. Ahí es donde surgen estas revelaciones (sobre las reuniones secretas), entre septiembre, octubre, noviembre y diciembre ocurren (estos diálogos) con el señor (Jorge) Bunster, que fue director de economía y relaciones internacionales en la Cancillería chilena y yo que había sido Ministro de Defensa y Cónsul de Bolivia en Chile.



¿Cuál ha sido el tenor de las negociaciones, cuántas reuniones hubo, qué terrenos ofreció Chile?



Yo no le llamaría propiamente una negociación, pero sí, rescataría el hecho de que fueron encuentros informales, pero que tenían la intención de señalar los puntos para una futura negociación. Las reuniones reservadas, no las llamaría secretas, buscaban conseguir puntos básicos para una verdadera negociación y conseguir formalización de la propuesta por parte de Chile.



¿Cuál cree que haya sido la intención de Chile de hacer estas revelaciones justamente a puertas de conocerse el fallo?



Es difícil decodificar, pero evidentemente ha habido una intencionalidad. Para empezar yo no sabía que se habían hecho minutas porque habíamos dicho claramente con el interlocutor de Chile que no habría minutas.



¿Usted no hizo para la Cancillería?



Yo no hice minutas porque además yo era un exfuncionario.



¿A quien le reportaba usted?



Al Canciller.



¿No era al Presidente?



Sí, también, en algún momento al Presidente, pero la fluidez por supuesto era con el Canciller. Yo creo que la Cancillería chilena quiere dar un mensaje de que está en disposición de dialogar como lo estuvo aún después del anuncio de la demanda. Otro mensaje podría ser que los gobiernos de Morales y Piñera son capaces de instalar un diálogo. Incluso, el autor del trabajo periodístico (de La Tercera) insinúa que podría servir de base para un pos La Haya. Quizás está infiriendo que van a existir dentro de la sentencia puntos no favorables a una postura chilena de cara a la comunidad internacional. Si una corte de justicia internacional te está diciendo en un fallo que Chile realmente dejó a medio camino una serie de negociaciones o no cumplió las exhortaciones de la OEA o su propia manifestación de querer resolver el tema bilateral con Bolivia, entonces quizás ahora quisieran mostrarse cediendo.



La otra hipótesis es que, como en esta negociación no se incluyó la soberanía, entonces Chile estaría interesado en que sea evidentemente la base de una nueva negociación para no entregar soberanía a Bolivia. ¿Qué dice al respecto?



Cuando Bolivia ha realizado algunas negociaciones o puntos de contacto siempre ha dejado claro que la solución definitiva a su problema será tener soberanía.



¿Usted dijo eso claramente en las reuniones?



Está clarísimo, tanto que el autor de la minuta indica que se establecería una solución a medio camino porque la definitiva es con soberanía y por eso es que la demanda boliviana en La Haya también apunta a la postura que Bolivia ha mantenido incólume antes durante y después del tratado de 1904. Yo no podía en ese momento descartar que ellos nos hicieran una propuesta a medio camino. Por eso es que se hacen apuntes ahí respecto a la playa Las Machas, que Chile quería entregar a Bolivia en propiedad, así como (si fuera) un ciudadano que se compra un terreno en Arica. Antes era prohibido que un boliviano compre un terreno en Arica, pero esa prohibición la han levantado hace aproximadamente unos 20 años, entonces de la misma manera querían darle un título propietario a Bolivia.



¿De qué extensión era ese terreno?



Era un terreno playero porque la playa Las Machas es una playa un poquito abandonada y muy accidentada, además ahí habían hecho un autódromo, hemos ido a ver el autódromo, creo que funciona una vez al año, más allí estaba el aeropuerto de Chacalluta. Todos los terrenos que están al norte de la playa Las Machas están a nombre del Ministerio de Defensa de Chile, no tienen propietario, solamente son concesionarios. Más al norte, ya en la frontera con Perú, ni siquiera se puede entrar porque hay advertencia de minas.



¿De qué extensión más o menos sería?



Yo estimo que eran aproximadamente un poco menos de dos kilómetros.



Pero era solamente una playa para desarrollo turístico, ¿verdad? Porque la idea era que se siga usando el puerto de Arica para la carga



Ellos decían que en el sur de Chile, en el exterritorio boliviano, podríamos tener una zona portuaria, obviamente en el régimen de concesión portuaria por 50 años por lo menos. Eso iba a ser para construir un puerto de la nada, podría ser Patillos, podría ser Mejillones. Yo mencioné mucho Pisagua. Yo insistí mucho en que la playa de Las Machas para nosotros era insuficiente, que nosotros para el horizonte de soberanía futuro requeríamos un comodato al menos hasta la frontera con el Perú.



¿Usted estaba pensando que eso podría convertirse en un corredor?



Evidentemente y lo dije claramente: “si ustedes en la época de Charaña ya han ofrecido eso”. Es más, yo les dije si está a nombre del Ministerio de Defensa es porque ustedes siempre han pensado en resolver este problema tarde o temprano con Bolivia. Pero uno de ellos me dijo, porque iban siempre dos, que en ese caso hay que consultarle al Perú. Yo le dije que no era necesario, porque para comodato no se necesita consultarle al Perú, porque entonces estábamos hablando de comodato, aunque en el futuro había que consultar. Era un comodato, más la playa Las Machas, más la administración completa del ferrocarril Arica-La Paz, yo pedí una carretera asfaltada de Arica a Tambo Quemado o de Arica a Charaña Visviri bajo administración boliviana. Todos eran temas sujetos a consulta e intercambio. Incluso dije que debería haber una manga de aterrizaje para líneas aéreas bolivianas que llegan a Arica. Además yo les exigí que cumplan el tratado de 1937 que habla del más irrestricto y libre tránsito. Eran reuniones informales, reservadas, en el lobby de un hotel, en una mesa, tomando un café.



Esto quiere decir que Bolivia nunca renunció al tema de la soberanía y que Chile estuvo, hasta el último momento, dispuesto a negociar. ¿Entonces por qué no lo estaría ahora?



Jamás se renunció a la soberanía. Por otro lado, la demanda boliviana si bien tiene que hacer mención a la historia concluye pidiendo que la Corte se pronuncie obligando a Chile a dialogar con eficiencia y con efectividad, que no sea diálogo inacabable sino que termine con un resultado. Con el fallo de La Haya se va a abrir un nuevo escenario, donde yo pondría dos palabras claves: imaginación y creatividad.



¿Se puede seguir usando en la negociación futura esta fórmula del medio camino o definitivamente Bolivia tendría que ir de entrada a pedir soberanía si es que sale triunfante en La Haya?



Bolivia va a pedir un territorio soberano, ya será Chile, que es el demandado, el que tendrá que ser más imaginativo en el sentido de decir “estoy dispuesto a la soberanía en tal tiempo” o “mientras tanto puedo hacer aquello”.



Cuando se hicieron esas charlas, ¿se puso un tiempo para la concesión de soberanía?



Ellos decían siempre 50 años, 99 años podría ser, tenían que ver su legislación. Bolivia por ejemplo sólo puede dar concesiones con un máximo de 40 años. Yo les decía que nos puedan dar un puerto de concesión por 99 años, pero nunca se llegó a hablar propiamente de eso, pero sí para que en el futuro automáticamente se convierta en soberano. Muchos chilenos dicen que si nos dan una zona franca portuaria en el sur de Chile, en exterritorios bolivianos, y como Bolivia siempre va a pedir soberanía va a querer conectar ese puerto con su territorio, por lo tanto, asumen que eso les va a partir en dos su país. Por eso, la negociación de Charaña se apuntó al territorio al norte de Arica. Ahí viene un problema ya histórico de la reivindicación, que Perú tiene (que dar su anuencia) sobre esos territorios, pero yo pienso que el Perú ha mostrado en las últimas décadas una especial solidaridad con Bolivia.



¿Por qué fracasaron estas prenegociaciones?



Más que fracasar, ya no había más tiempo. O Chile presentaba su oferta por escrito que el Presidente de Bolivia pidió incluso hasta antes de presentar la demanda, pero nunca llegó. Más que un fracaso, simplemente se dijo, hasta aquí llegamos, informaremos a nuestros gobiernos. Todo se había estancado en el tema de la playa Las Machas. Yo tuve que informar y dije que esto no se puede mantener así porque otra vez iba a haber más dilación. Y nos despedimos amistosamente en Santa Cruz.



¿Cuáles podrían ser los escenarios del fallo de La Haya?



La Corte Internacional de Justicia ha demostrado en sus últimos fallos mucha creatividad. La demanda de Bolivia contra Chile es más principista, no es tan territorial (como la de Perú o Nicaragua), entonces el principio es que como no ha resuelto el enclaustramiento, queremos que haga en un diálogo eficiente, cumpla resoluciones de la OEA, retome los preacuerdos de Charaña, las notas del 50. La Corte va a colocar a Chile en una situación de que debe ceder algo, que tiene que dialogar de manera eficiente, lo que ya no sabemos son los detalles. Los 15 jueces tienen que llegar a un consenso para emitir un fallo o puede haber también un fallo dividido, o pueden haber notas al fallo, que ya no son vinculantes, pero va a colocar una obligación a Chile, ese sería el resultado.



¿Bolivia esperaría por ejemplo un plazo que pusiera la Corte?



Sí, podría la Corte tranquilamente colocar plazo porque tiene esa potestad.



¿Ese sería digamos el mejor escenario para el país?



El mejor escenario, sería un muy buen escenario para todos, porque en Chile también hay una sensación de cómo no se pudo resolver esto en tantos años.



En Bolivia hay mucho optimismo, pero en Chile todavía hay sectores conservadores que no quieren resolver del diferendo. ¿Cómo se podrá encarar el conflicto que ya involucra a la opinión pública?



Entre Bolivia y Chile ha habido altas y bajas, eso no debería asustarnos, ni asombrarnos. Yo creo que los ánimos se van a ir crispando después de La Haya, especialmente en Chile. En cambio, los bolivianos hemos actuado con mucha madurez. Hace apenas 20 o 25 años hablar de una solución de esta naturaleza era casi un sacrilegio, todos te decían que había que recuperar el territorio perdido de Antofagasta. Se ha avanzado bastante. Bolivia en su demanda de La Haya ha planteado una visión estratégica y ese es un mérito que no se le puede quitar a Evo Morales. Por otro lado, Chile ya no piensa solo en su país piensa en su proyección exterior y sabe que Bolivia es un país rico en recursos naturales. Creo que en un primer momento, después de La Haya, va a haber una contracción, pero después ya con una mirada más serena y la cabeza más fría los gobernantes están para resolver los problemas y yo creo que ahí se va a apuntar un poco el pragmatismo.



¿Usted cree que el ánimo del Presidente de reelegirse pueda afectar en alguna medida la negociación por una posible falta de legitimidad?



No. Yo creo que eso es parte de una construcción artificial. Aquí el tema marítimo siempre ha sido transversal a todos los temas de orden político y la señal es la que dieron todos los expresidentes reunidos. Yo creo más bien hay que cuidar de no caer en el juego de algún sector político en Chile que intente demostrar eso. Además los fallos que salgan de la Corte Internacional de Justicia vinculan a los estados no a los gobiernos.



¿Usted podría aventurar la posibilidad de que se solucione este diferendo después de La Haya?



Yo creo que sí y ese después de La Haya no necesariamente es una semana o un mes después, puede transcurrir un tiempo prudencial, pero ya no van a ser 100 años. Pienso que hay también madurez en los gobernantes del vecino país de asumir con creatividad y con audacia de ambos lado, en eso soy optimista.



Usted cree que con el fallo, todavía hace falta vocero, cargo que ocupa Carlos Mesa?



Dado que al actual vocero ha tomado un rol de opositor ya es difícil hablar de una vocería, yo creo tras el fallo ya hace innecesario la vocería, pero es una opinión personal.



La parte comunicacional ha estado muy exacerbada de ambos lados. ¿Cree que eso también tiene que cambiarse?



Tiene que haber una distensión, un desarme espiritual, un desarme de ciertas posiciones rígidas, pero una vez más eso le toca más a Chile porque el país damnificado y lo que nosotros lo sentimos somos nosotros.



