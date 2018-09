Wilster sale por el quinto triunfo al hilo



30/09/2018 - 10:42:50

Opinión.- Wilstermann, vigente campeón del balompié nacional, saldrá hoy (17:15) ante Nacional Potosí, en el estadio Víctor Agustín Ugarte, con la meta de sumar una nueva victoria y seguir escalando en la tabla de posiciones del torneo Clausura. El cotejo corresponde a la jornada 13 del certamen boliviano.



El Aviador acumula cuatro éxitos en fila sin haber recibido goles desde la derrota que sufrió en La Paz (2-1) ante Bolívar. Tras aquel traspié, el Rojo goleó 4-0 a Real Potosí en el estadio Municipal de Sacaba, triunfó 0-2 en su visita a Universitario en Sucre, prevaleció en el clásico valluno 141 (3-0) ante Aurora y derrotó 1-0 a Sport Boys el anterior domingo. Los últimos partidos tuvieron lugar en el Félix Capriles.



Para el compromiso de hoy, el director técnico Álvaro Peña tiene cinco bajas, entre suspensiones y lesiones. Por acumulación de cinco tarjetas amarillas, hoy no serán de la partida el defensor brasileño Álex da Silva y los volantes nacionales Jorge Ortiz y Fernando Saucedo.



A raíz de su expulsión el pasado fin de semana, el atacante brasileño Lucas Gaúcho estará fuera de la incursión que el elenco valluno realizará en la casa del Ranchoguitarra.



Aún no está recuperado en un 100 por ciento el volante brasileño Serginho, por lo que el estratega rojo no lo tiene en cuenta para esta tarde.



En contrapartida, volverá el atacante cruceño Ricardo Pedriel tras casi cinco meses de ausencia por una lesión de larga duración que sufrió en mayo.



Por lo demás, Peña mantendrá la base que viene escalando posiciones en el Campeonato Clausura.



David Díaz, Alejandro Meleán, Carlos Antonio Melgar y Pedriel ingresarán por los suspendidos da Silva, Ortiz, Saucedo y Gaúcho.



Esta semana, la dirigencia aviadora hizo oficial la adquisición del 100 por ciento de la ficha de Melgar.



El DT de Nacional Potosí, Alberto Illanes, tendrá una sola baja: la del volante colombiano Wilder Salazar, por sanción.



SÍNTESIS

Nacional Potosí



Leonardo Romero Saúl Torres



Víctor Galaín



Luis Torrico



Jennry Alaca



Jorge Flores Miguel Quiroga Ronald Gallegos Stiwar García Edson Pérez Harold Reina



Entrenador



Alberto Illanes



Wilstermann



Arnaldo Giménez Pablo Laredo



David Díaz



Ronny Montero Juan Aponte



Alejandro Meleán Carlos A. Melgar Ezequiel Padilla Cristian Chávez Gabriel Ríos



Ricardo Pedriel



Entrenador



Álvaro Peña



Estadio: Víctor Agustín Ugarte.



Hora: 17:15.



Árbitro: Gaad Flores (LPZ).



Asistentes: Ariel Quino y Rubén Flores.