Un Bolívar disminuido recibe a Oriente en el estadio Siles



30/09/2018 - 10:42:02

Página Siete.- Un Bolívar obligado a conseguir el triunfo será el que reciba esta tarde a Oriente Petrolero en el encuentro de la fecha 13, que se disputará desde las 16:00 en el estadio Hernando Siles.



La Academia llega luego de dos contrastes duros que tuvo la pasada semana en condición de visitante. Frente a Guabirá los celestes cayeron por 2-0 y la derrota más dolorosa fue contra Real Potosí por 4-2.



El equipo suma sólo 19 puntos y está a nueve del puntero, que es The Strongest (28), razón por la que debe comenzar a sumar de a tres y esperar que los de arriba fallen para poder acercarse y mantener viva la esperanza de conseguir el título.



Tal como pasó durante todo el certamen, los celestes tendrán nuevamente variantes en su onceno titular por sanciones y lesiones, que han sido el común denominador durante toda la temporada.



Ronald Raldes fue sancionado con dos partidos por la expulsión que sufrió frente a Guabirá y el defensor no podrá jugar esta fecha más. El técnico Alfredo Arias trabajó durante toda la semana con Diego Bejarano como zaguero central junto a Edemir Rodríguez, por las bandas estarán nuevamente Erwin Saavedra y Luis Alberto Gutiérrez.



Por segundo partido consecutivo no será de la partida el arquero Fernando Laforia, que acusa una lesión fibrilar en la región anterior de muslo derecho, se encuentra con tratamiento y debe guardar reposo por tres días más. Widen Rojas tendrá otra vez la oportunidad de ser el portero titular.



Marcos Riquelme también tiene un problema en el muslo derecho y no irá desde el vamos. William Ferreira ocupará su lugar en la ofensiva.



Oriente Petrolero presentará por segundo partido consecutivo a la dupla integrada por Marciano Saldías y Luis Marín Camacho como directores técnicos. Conocedores de los problemas defensivos que tiene Bolívar, los entrenadores pondrán en el ataque a la dupla integrada por Yasmani Duk y Maximiliano Freitas.