Aumenta la expectativa en el país, Bolivianos se muestran unidos ante la situación



30/09/2018 - 10:25:03

El Día.- El mar siempre fue un tema delicado y penoso. Desde niños aprendemos a recordar con orgullo a todos aquellos héroes que murieron por defender algo tan nuestro. Basta con escuchar los himnos dedicados al territorio, hoy perdido, para sentir que la nostalgia nos embarga una vez más. Sin embargo, la posibilidad de un cambio en la realidad boliviana se avecina. La Corte Internacional de Justicia dictará el fallo sobre la demanda marítima este lunes próximo. Expertos en política internacional exponen sus opiniones sobre este hecho, analizando posibles resultados y formas de actuar de representantes bolivianos y chilenos.



Cuál debe ser la manera de actuar a partir del lunes. El panorama se torna incierto y los analistas difieren en juicios en este punto. Por una parte, Roxana Forteza, abogada internacional, considera que lo primero que se debe realizar es eliminar los escenarios de contingencia que existen en el país. “Hasta ahora hubieron muchos insultos por parte del gobierno boliviano hacia el gobierno chileno. Esto ha disminuido la buena voluntad que alguna vez tuvo el país de resolver estos problemas”, advierte.



Añade, también, que la situación depende de una negociación atractiva con el gobierno vecino puesto que las encuestas chilenas dicen que la población no está dispuesta a ceder territorio a Bolivia. Considera que la pregunta que deben realizarse los líderes bolivianos es: ¿Qué gana Chile con esto? “Las soluciones tienen que ser bastante imaginativas para que se cumplan los convenios y existan escenarios de ganar – ganar”, recomienda.



Por otra parte, el analista político boliviano, Carlos Cordero, sostiene que la planificación de acuerdos que sean favorables para ambas naciones dependerá de la diplomacia de ambos países. “Chile ha expresado que llegar a acuerdos políticos con Evo Morales sería muy difícil, que tal vez fuese más fácil con un gobierno de intenciones auténticamente democráticas”, comenta.



Karen Longaric, abogada internacional, declara que a partir del día lunes Bolivia va a tomar las acciones correspondientes orientadas a restituir el diálogo con el país vecino y generar una aproximación amistosa, sin importar el resultado que emita la Corte Internacional. “Si hablamos de resultados prácticos y tangibles, estos van a venir de los pactos que se realicen para favorecer a Bolivia”, argumenta.



Una marcada unión en el país. Todos sostienen el aliento a la espera del veredicto final. En palabras del analista político Renzo Abruzzese, el resultado que pueda dar el Alto Tribunal de La Haya sintetiza los anhelos de los bolivianos en torno a la demanda marítima, de tal manera que involucra a toda la ciudadanía más allá de cualquier diferencia.



“Sin duda representa una aspiración histórica presente por encima de las clases sociales, las razas o cualquier otro criterio. Sin embargo, dependiendo de cómo se la utilice, puede tener una significación diferente. En todo caso se trata de un factor subjetivo, nada va a cambiar en Bolivia si el fallo es favorable, excepto que se instalará en la conciencia nacional la percepción de que es posible vencer a una nación poderosa y que la unidad nacional tiene una fuerza real”, expresa.



Para Cordero, los habitantes del país están conscientes que una salida hacia el mar puede ayudar a mejorar las condiciones y la calidad de vida. “Se recibe este pronunciamiento de una manera unida por primera vez. Los nueve departamentos están pendientes y es visible que el tema del mar une a Bolivia a pesar de algunas disidencias de líderes políticos, como Jaime Paz Zamora. Para él, es más importante la democracia que el mar y coincido personalmente en aquella apreciación”, revela.



Influencia de la situación en la política electoral. De acuerdo con Cordero, el pronunciamiento de La Haya va a acelerar y dinamizar el proceso electoral que Bolivia está viviendo. Sobre el mismo tema, Abruzzese declara que el efecto sobre la imagen del presidente es indudable “se trata en todo caso de un elemento preciado por cualquier mandatario. La carga histórica de ese resultado es tan subjetivamente importante para el pueblo boliviano que, dependiendo si sale airoso o derrotado en el proceso de La Haya, puede suponer una cuota de enorme valor positivo a favor de la imagen presidencial, como puede constituir un golpe mortal”. “El Tribunal dará en mi criterio una sentencia favorable a Bolivia, lo que supone que sugerirá que ambos países inicien procesos de diálogo en busca de una solución a las diferencias históricas en torno al tema. Si el gobierno decide utilizar políticamente a su favor un eventual fallo favorable al país, habrá burlado de forma grosera la sensibilidad social, y me temo que es lo que va a pasar. La única forma de que ese fallo se cristalice como una victoria subjetiva es que no se politice ese resultado. Todo indica que será una bandera ideológica al servicio del caudillo, más que una victoria del pueblo boliviano”, plantea.



5 Años

de duración tiene la demanda marítima boliviana.



65 Por ciento

de la carga total que se maneja en el puerto de Arica es boliviana.



Resumen de la demanda marítima boliviana



La demanda de Bolivia contra Chile se realizó el 24 de abril de 2013 ante la Corte Internacional de Justicia y plantea “la obligación de Chile de negociar de buena fe y de manera efectiva con Bolivia con el fin de llegar a un acuerdo que otorgue a Bolivia un acceso plenamente soberano al Océano Pacífico”.



La demanda boliviana se vio interrumpida en 2014, cuando la presidenta Michelle Bachelet anunció que el Gobierno de Chile impugnaría la competencia de la CIJ.



Días después el agente chileno Felipe Bulnes y el coagente Claudio Grossman presentaron en Holanda el documento de objeciones preliminares, por el cual el juicio de fondo se suspende, hasta que se zanje la competencia de la CIJ.



El argumento de Chile es el Pacto de Bogotá de 1948.



Bolivia presentó la respuesta a la objeción preliminar el 7 de noviembre de 2014 solicitando al tribunal que “declare que la demanda boliviana se encuentra dentro de su jurisdicción".El 24 de septiembre de 2015 el tribunal de La Haya rechazó la objeción preliminar de chile. Los alegatos orales iniciaron del 19 de marzo.



Mañana se dictará el fallo.



"Si hablamos de resultados prácticos y tangibles, estos van a venir de los pactos que se realicen para favorecer a Bolivia"



Karen Longaric

Abogada Internacional



"Hasta ahora hubieron muchos insultos por parte del gobierno boliviano hacia el gobierno chileno. Esto ha disminuido la buena voluntad que alguna vez tuvo el país de resolver estos problemas"







Roxana Forteza

Abogada Internacional



"Se recibe este pronunciamiento de una manera unida por primera vez. Los nueve departamentos están pendientes y es visible que el tema del mar une a Bolivia"



Carlos Cordero

Analista Político Boliviano