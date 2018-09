Ejercicio militar chileno en frontera



30/09/2018 - 10:24:05

El Diario.- El presidente Sebastián Piñera encabezó ayer en Arica un ejercicio militar conjunto entre Carabineros, la Policía de Investigaciones (PDI) y la Armada de Chile para fortalecer su plan de “frontera norte segura” contra el crimen organizado, a sólo dos días de que se conozca el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre la demanda marítima boliviana.



La demostración en terreno de la Fuerza de Tarea Nacional de Chile se realizó en la playa Las Machas y Piñera remarcó que se debe proteger a su país de todo lo que le hace daño.



“Queremos fronteras abiertas a todo lo que le hace bien a Chile, al comercio, turismo y cultura. Pero debemos protegerlas de todo lo que nos hace daño, como el narcotráfico e inmigración ilegal. (Por eso) hemos fortalecido el Plan de Frontera Segura para que la Armada, PDI y Carabineros trabajen en conjunto”, sostuvo el mandatario, mediante su cuenta en Twitter.



Según una publicación de Emol, siete minutos duró la demostración de la Fuerza de Tarea Nacional. En la primera fase marítima, la Armada efectuó un ejercicio demostrativo de abordaje con la simulación de una embarcación sospechosa.



Después, en una fase terrestre, se aparentó la interceptación de los ocupantes de la embarcación en el borde de la playa, con la participaron de un equipo mixto de efectivos de Carabineros y la PDI.



TROPAS EN LA NOCHE



Desde hace aproximadamente una semana, tropas del ejército de Chile se desplazan por toda la frontera norte con Bolivia en un ejercicio militar que se realiza sólo en horas de la noche para no ser detectados por los pobladores de la región o los transportistas, denunció a EL DIARIO el investigador orureño Eddy Velasco Velasco.



“Se trata de columnas de vehículos militares de transporte (que) se dirigen hacia la zona fronteriza con Bolivia a reforzar las unidades (militares) y abrir puestos móviles de control fronterizo”, aseguró Velasco en contacto telefónico desde Oruro.



En agosto, el presidente Evo Morales denunció la incursión de las Fuerzas Armadas de Chile en ejercicios militares cerda de la frontera con Bolivia. La presencia militar del vecino estaba acompañada con oficiales estadounidenses.



“Denunciamos ejercicios militares entre Chile y EE.UU. en la región de Antofagasta, como amenaza imperialista contra la paz regional. Tropas de EE.UU. en América Latina no garantizan dignidad ni soberanía”, escribió el sábado 25 de agosto el mandatario boliviano en su cuenta de Twitter.



En efecto, las Fuerzas Armadas de Chile realizaron por varios días ejercicios militares en la frontera con nuestro país. Esta práctica castrense se denominaba “Estrella Austral” a cargo del Estado Mayor Conjunto de Chile y del Comando Sur de Estados Unidos en la región chilena de Antofagasta.



Al respecto, el canciller de Chile, Roberto Ampuero, respondió al presidente Morales y le dijo que “no debe ponerse nervioso por el ejercicio militar de Chile sino por la promesa que hizo a su pueblo que con la demanda en La Haya Antofagasta será boliviana y banderas bolivianas flamearán en nuestro Pacífico”.



RECORRIDO



En ese marco, Velasco aseguró que Chile intensificó su incursión fronteriza en los últimos días.



Se trata de “columnas militares de vehículos de transporte, columnas de vehículos blindados acorazados que se dirigen a la frontera con Bolivia en horas de la noche”.



Velasco detalló que se trata de varios tipos: Vehículos militares acorazados; vehículos militares de sanidad y vehículos militares de combate de ingenieros se recorren la zona fronteriza pero sólo en horas nocturnas



“Solamente (las Fuerzas Armadas de Chile) están moviendo sus tropas en horas de la noche para no ser detectados por la misma población o por los transportistas bolivianos”, puntualizó.



Agregó además que este recorrido de las tropas chilenas se realiza por caminos secundarios para no ser detectados en horas de la noche. “No están yendo por las vías principales sino caminos secundarios de tierra”.



“Están recorriendo toda la frontera con Bolivia y en los lugares que tienen puestos de avanzada han reforzado con carabineros. Cariquima está superpoblado de militares”, aseguró Velasco y agregó que esos datos son reportes de los propios pobladores de la región quienes hasta están atemorizados por la presencia militar en frontera.



¿Denunció el hecho a las Fuerzas Armadas de Bolivia?, preguntó EL DIARIO a Velasco quien respondió que sí, el hecho fue puesto en conocimiento de autoridades militares pero que lamentablemente no tuvo ninguna respuesta.



EL DIARIO en su afán de buscar una respuesta del Gobierno boliviano trató de comunicarse con el Ministro de Defensa y autoridades del Alto Mando Militar siendo vanos los intentos.



Bolivia y Chile están atravesando uno de los momentos más delicados de sus rotas relaciones dado que en siete días la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya emitirá el fallo por la Demanda Marítima que presentó Bolivia contra Chile en el caso denominado: “Obligación de negociar a un acceso al Océano Pacífico”.