Las gobernaciones gastan un 20,16% de su presupuesto en inversión pública



30/09/2018 - 10:14:48

El Deber.- Para el 2018 el Presupuesto General del Estado (PGE) destinó Bs 10.655 millones para las gobernaciones. De esta cifra, Bs 2.149 millones (un 20,16% del total) se usaron para obras de infraestructura en los nueve departamentos del país. Caminos que conectan regiones rurales con los centros urbanos, tendidos eléctricos que traen luz a cantones olvidados por el tiempo, pozos que aplacan la sed del hombre de campo y riego para la producción agrícola, son algunos proyectos que se financian con estos recursos.



El monto es superior a los Bs 1.967 millones del año pasado, e inferior al 2014, cuando la inversión llegó a Bs 4.070 millones, según datos oficiales que maneja la Fundación Jubileo.



La caída obedece a los bajos precios del petróleo en el contexto global, y el uso de los pocos recursos para otros ítems como gastos de funcionamiento y obligaciones del nivel central en salud.



Según Jubileo, del total de fondos de estas entidades, un 28% (Bs 3.044 millones) se usó para cubrir sus gastos de funcionamiento.



Además se destinaron Bs 3.437 millones (32%) para salarios en salud, transferencias a las universidades, bonos y otros programas sociales, administrados por el nivel central, pese a estar inscritos en el presupuesto de las gobernaciones, que reclaman mayor asignación, con un pacto fiscal que reduzca los recortes.



Destino de recursos



El gobernador de La Paz, Félix Patzi, señaló que su gestión en el ámbito de inversión priorizó proyectos de infraestructura, productivos y de acceso a servicios básicos como luz y agua. Detalló que el año pasado se programó Bs 293 millones.



Del monto, el 47% se destinó para caminos, 15% para puentes. Otros 6% se usó para la implementación de sistema de riego.



Este año, la gobernación paeña maneja Bs 309 millones para inversión en 108 proyectos.



Patzi dijo que anualmente registran entre Bs 1.300 y Bs 1.500 millones de presupuesto, pero cerca del 52% los maneja el Gobierno central.



El gobernador señaló que en gastos corrientes y funcionamiento se destinan Bs 700 millones. Para el 2019 en inversión alcanzará los Bs 283 millones.



La autoridad admitió que lo programado es bajo debido a que desde 1994 el modelo de coparticipación no toma en cuenta a las gobernaciones. Además, sostuvo que los pocos recursos cubren las obligaciones del Ejecutivo.



Para la autoridad, es necesario que se establezca un pacto fiscal para cambiar este modelo y otorgue más recursos a las regiones.



Explicó que La Paz recibe recursos por concepto de regalías mineras y venta de servicios, que llegan a los $us 200 millones.



Tarija, con más recursos



El secretario de gestión institucional de la Gobernación de Tarija, Rubén Ardaya, informó que la inversión pública de esta región será de Bs 544 millones que se llevará a cabo por diferentes unidades ejecutoras, que incluyen a secretarías departamentales, unidades desconcentradas y ocho subgobernaciones.



Del POA 2019, la administración central maneja Bs 134 millones; las unidades desconcentradas, Bs 120 millones y las subgobernaciones, Bs 290 millones. El 37% del total de la inversión pública programada se destinará al sector de transporte, con la construcción de caminos, y un 20,35% priorizará el fortalecimiento del sector agropecuario.



Después, el 10,10% se destinará al sector salud, el 8,63% a la ejecución de proyectos de recursos hídricos, el 6,43% a energía, el 5,47% en saneamiento básico. Al deporte se destinará un 3,55%, el 2,99% al turismo, el 1,60% a educación, el 1,33% a proyectos de urbanismo y vivienda, y el 1,14% a medioambiente.



El 58% del total de los ingresos de la Gobernación de Tarija son por las regalías petroleras y el monto asciende a Bs 804.119.518, según el Presupuesto Operativo Anual (POA) 2019.



José Luis Parada, asesor general de la Gobernación de Santa Cruz, observó la metodología usada por Jubileo, que no tomó en cuenta las transferencias que hacen las gobernaciones a la Administradora Boliviana de Carretera (ABC), como contraparte para proyectos de infraestructura, los recursos de inversión social como salud y el pago de bonos.



Según Parada, el gobierno departamental de Santa Cruz destina Bs 695 millones para el pago de salarios en salud, y parte de la Renta Dignidad.



“El 89% del presupuesto se va a pago de deuda y a programas y proyectos de inversión. A la ABC para el corredor bioceánico pusimos casi $us 90 millones, son transferencias, pero que se convierten en inversión”, señaló.



Entre los programas que priorizó la administración están caminos, proyectos en agricultura y servicios como agua y tendido eléctrico. Con relación al gasto corriente, señaló que llega solo al 8% del presupuesto, para priorizar la inversión.



“En carreteras estamos invirtiendo $us 350 millones para apalancar $us 1700 millones”, dijo.



Al igual que Patzi, sostuvo que se debe realizar un pacto fiscal para distribuir mejor los recursos que recauda el Estado.



“Se necesita un pacto fiscal para que se restituyan los ingresos, solo manejamos el 1% de los recursos del país”, afirmó Parada.



En tanto que en Cochabamba, los recursos desde 2014 cayeron en un 47%, pero a partir de 2018 habrá un punto de inflexión por el incremento del precio de los hidrocarburos. “Hay señal de mejoría”, afirmó Filemón Iriarte, secretario de Planificación de la Gobernación de Cochabamba.



El funcionario destacó que en los últimos cuatro años se invirtieron Bs 400 millones, para proyectos para agua. Descartó la idea de un nuevo pacto fiscal, pero sugirió que se deje de recortar los recursos provenientes del IDH.



Desde 2014 la inversión de gobernaciones cayó un 57%



El impacto de los bajos precios del petróleo afectó las arcas de las gobernaciones. Si comparan el nivel más alto de inversión que se registró en 2014 ( Bs 5.021 millones) a los actuales (Bs 2.149 millones), existe una caída del 57%.



Para este año, las gobernaciones ejecutarán 987 proyectos, de los cuales un 38% están en Tarija y Potosí. El número total de proyectos habría disminuido en 15% con relación al 2017.



La prioridad, al igual que años anteriores, sigue siendo el sector caminos, que cuenta con el 35% de la inversión departamental. Lo destinado para el sector agropecuario es un 22%, y energía (electrificación rural) recibe un 8%.



En cambio, los sectores de industria, comercio, servicios y turismo, sumados, reciben solamente el 2% de los recursos de inversión departamental.



Según el análisis de la Fundación Jubileo, se está retornando a niveles bajos de inversión registrados entre los años 2006 (Bs 2.628 millones) y 2011 (Bs 2.282 millones).



En su análisis, Jubileo sostiene que la inversión de los gobiernos subnacionales es la que llega de manera más amplia a todas las regiones del país, y a sectores vinculados a la situación de desarrollo y condiciones de vida de la población.



Por último, la organización indica que incluso entidades del Estado como ministerios tienen más recursos que las gobernaciones para invertir.



Como ejemplo, en el presupuesto General del Estado (PGE) de este año la inversión del Ministerio de la Presidencia es de Bs 3.094 millones.



Este monto es mucho mayor a las inversiones de los nueve gobiernos departamentales que, en suma, llega a Bs 2.149 millones.