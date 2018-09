Bolivia espera optimista en la CIJ su reencuentro inevitable con el mar



El Deber.- Evo Morales acababa de abordar el avión que lo transportaría desde La Paz hasta Rotterdan cuando Eduardo Rodríguez Veltzé se trataba de poner cómodo en un sillón de su oficina en un tercer piso de La Haya.



Confiesa que está “serenamente optimista” del fallo de la Corte Internacional de Justicia sobre la demanda de obligación de negociar de buena fe una salida soberana al Pacífico, planteada por Bolivia contra Chile en 2013. No repite las mismas palabras del presidente Evo, que antes de subirse al avión había dicho que “el reencuentro de Bolivia con el mar no solo es posible sino inevitable”. Retrocede unos días y concuerda con las frases de Morales en la Asamblea General de las Naciones Unidas: “Independientemente de los alcances del fallo, Bolivia tiene la disposición de recomponer una relación fundamental, más positiva para superar los problemas que han generado el encierro de Bolivia”, dijo.



El expresidente es el agente de Bolivia ante la Corte Internacional de Justicia y embajador de Bolivia en La Haya. Sus dos escritorios –el de madera y el de su computadora- lucen repletos de documentos y la derrama de papeles importantes y debidamente apilados cubren incluso la mesita del living de esta oficina modesta.



Detrás de la cabeza de Rodríguez Veltzé hay dos pequeñas banderas –la tricolor y la wiphala- y un poco más arriba, sobre una chimenea a gas, un cuadro con la metamorfosis del mapa boliviano por culpa de la Guerra del Pacífico.



“Es un honor haber merecido la confianza del presidente para poder llevar estas tareas. Es un trabajo de equipo y el liderazgo es del presidente”, dice, con esa especie de modestia que exhibió incluso cuando le tocó ser presidente de la república, el último antes de Evo Morales.



Coordinación



Es sábado y normalmente no hay nadie en esta oficina modesta que es la embajada de Bolivia en La Haya. Es una especie de casa adosada de tres niveles en la que se reparten un puñado de funcionarios –pocos más que los miembros de una familia típica-.



El movimiento es intenso. Se han pasado la mañana recibiendo a autoridades que llegaban desde distintas partes del mundo. Uno de ellos fue el propio Rodríguez Veltzé, que voló desde Nueva York en compañía de la ministra de Comunicación, Gisela López.



En las ocho horas de viaje, el agente ante La Haya recordó su discurso inicial durante los alegatos orales y comprobó que nada ha cambiado, que aún la distancia que separa al Palacio de La Paz que alberga a la Corte Internacional de Justicia, en La Haya, y el edifico diseñado por Le Corbusier y Óscar Niemeyer que alberga a la asamblea General de la ONU, en Nueva York, es menor a los 6.000 kilómetros de línea costera que tiene Chile.



“Cuando Bolivia nació a la vida independiente tenía 400 kilómetros de costa. Al terminar la guerra Bolivia acabó sin nada. Anoche viajé de Nueva York a La Haya en un avión que volaba casi a 1.000 kilómetros por hora. Y tardé casi ocho horas. Esa es la distancia de costa que tiene Chile, esa es la inmensidad de su costa. ¿Cómo es posible que no podamos encontrar alguna solución al encierro boliviano?”, se preguntó.



Desde hoy, Rodríguez Veltzé pasará a tener un perfil bajo. Morales ya estará en La Haya acompañado por los expresidentes Tuto Quiroga, Carlos de Mesa; el canciller, Diego Pary; el ministro de Justicia, Héctor Arce, y otras autoridades nacionales. Sin embargo, parece que hasta el último día primará el tratamiento más institucional, de política de Estado, en el tratamiento de la demanda marítima: las palabras pronunciadas por el presidente Evo Morales en el hangar presidencial de El Alto se parecen mucho a las que dice Rodríguez Veltzé en su oficina de La Haya.



El mandatario había ponderado que se había utilizado un instrumento legal que no puede ser considerado un acto inamistoso por Chile y llamaba a mirar al futuro, mientras que Rodríguez Veltzé era mesurado tanto en su optimismo como en su crítica contra Chile. Cuando se le preguntó por el elogio de Donald Trump a la belleza de Chile y a su condición de país completo por tener una gran costa marítima, Rodríguez Veltzé dijo que era cierto y usó la metáfora del vuelo entre Nueva York y La Haya; cuando se le consultó sobre los dos spots para redes sociales difundidos por el Estado chileno que desfiguraban la demanda boliviana, Rodríguez Veltzé consideró que era parte de su libertad de expresión y solo apostilló: “No parece muy serio que un país pretenda desfigurar nuestra demanda en estos cómics o memes. Nuestra demanda ha sido absolutamente más sofisticada como para reducirla a unos minutos de intervención. No puede reducirse, vulgarizarse a pequeños segundos de desinformación”, aseguró.



Mientras Morales recordaba que a partir del lunes debe iniciarse una era en la que los bolivianos y chilenos seamos capaces de heredar a la siguiente generación una relación más fraterna, Rodríguez Veltzé enumeraba las cosas que nos unen con Chile: “Tenemos un espacio complementario de transporte, migraciones, intercambio cultural y educativo, el acceso al océano Pacífico, un tratado vigente que hace inexcusable mejorar la relación. “Sostengo que esa relación puede mejorarse si concurre una voluntad política de nuestros líderes. Tenemos que tener una altura de miras para recomponer un nuevo tiempo, con una mirada que trascienda y encuentre soluciones”, dijo.



Cuando se le consultó si esa nueva mirada llegaría aun perdiendo en La Haya, el expresidente volvió a ser “moderadamente optimista”.



“Quiero creer que la corte está evaluando positivamente los argumentos presentados por Bolivia”, concluyó.



DESDE HOLANDA



EN LA HAYA

El clima en otoño es fresco, con un frío agradable, pero las temperaturas bajarán para mañana y no superarán los 12 grados. Se prevé lluvias al momento en que la CIJ lea el fallo.



RUMOR DE MAR

El Palacio de La Paz es un edificio imponente rodeado de jardines bien cuidados. A sus espaldas está el Mar del Norte, que arroja un viento frío a una ciudad muy ordenada, limpia y poblada por ciclistas.



LOS CHILENOS SON MAYORÍA

La prensa mapochina se posesionó de la entrada de la sede de la corte al caer la tarde de ayer, para aprovechar la buena luz para filmar despachos.