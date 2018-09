Resolución de diferendo marítimo boliviano chileno es de interés de EEUU



29/09/2018 - 18:48:04

La Haya, HOLANDA,(ABI).- El presidente estadounidense Donald Trump se ha interesado en el pasado reciente por la causa marítima boliviana, dijo el sábado en La Haya el coagente boliviano ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), Sacha Llorenti, al tiempo de significar que Estados Unidos intentó resolver en 3 oportunidades durante el siglo XX la mediterraneidad de Bolivia inferida por Chile.



Trump, que viene de reunirse con su par chileno Sebastián Piñera en Washington, "estuvo muy interesado en la demanda marítima boliviana", entre abril y mayo pasados durante una recepción en la Casa Blanca", recordó Llorenti que se sentó a aquella mesa junto al líder estadounidense.



A menos de 2 días de conocerse el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, tras 5 años de radicado el juicio marítimo, por Bolivia a Chile, por el coagente, también plenipotenciario boliviano ante la Organización de Naciones Unidas (NNUU), dijo que el centenario reclamo marítimo es de conocimiento pleno de la comunidad internacional.



"Es un tema que es de conocimiento de todos, no solamente jefes de Estado, no solamente de la comunidad diplomática global, sino los movimientos sociales", sostuvo durante una conferencia de prensa en las oficinas de Bolivia en Holanda.



Las declaraciones de Llorenti se registraron 2 días después que Trump asegurara, tras encontrarse con Piñera, que Chile era unos de los países mejor dotados de costa y océanos del mundo.



""Chile es uno de los países más bonitos del mundo. También tiene una de las grandes líneas costeras del mundo. No les falta costa. No les falta océano. Así que es un honor estar con el Presidente", mantuvo Trump en declaraciones a la prensa.



De acuerdo con el agente boliviano ante la CIJ, Eduardo Rodríguez Veltzé, el fallo que a media tarde local de lunes emitirá el alto tribunal mundial rematará como jurisprudencia para Estados que mantienen conflictos territoriales, tan antiguos como el boliviano chileno, a poco de enterar 150 años y que quieren resolverlo por la vía pacífica



"Es un tema que ha despertado muchísima expectativa porque lo que vaya a decir la Corte; va a ser tomado en cuenta para la resolución de otros conflictos que quedan pendientes en el mundo", apuntó el también embajador de Bolivia en Holanda.



De acuerdo con Llorenti, Estados Unidos intentó solucionar el diferendo boliviano chileno en 3 oportunidades el siglo XX.



"A lo largo de la historia EEUU ha aportado para la resolución de este tema los años 20, los años 50 y en los años 70 ha sido un actor que ha intentado el acercamiento entre las partes para que Bolivia retorne a Océano Pacífico", sostuvo.



Washington también envió en 1880 una misión de alto nivel para mediar en la pacificación de la región e intentó un arreglo entre Chile, Perú y Bolivia para detener la guerra de los 2 últimos contra el primero, que se extendió hasta 1883, cuando Lima y Santiago firmaron el Tratado de Ancón, que adicionó a Chile el departamento peruano de Tarapacá y que dejó en el limbo la soberanía de las también peruanas Arica y Tacna.



La misión destacada a la embarcación Lacanwana por la Secretaría de Estado de EEUU no alcanzó su objetivo.



Un acuerdo posterior entre Lima y Santiago repartió Arica para Chile y Tacna para Perú.