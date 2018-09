Confirmado Jonathan Moly está esperando su primer hijo

29/09/2018 - 17:01:35

Notitarde.- El cantante venezolano Jonathan Moly aprovechó su presentación en los Premios Pepsi Music para anunciar que está esperando su primer bebé a solo días de haberse casado con la modelo y animadora Andrea Villarroel.



Durante su interpretación del tema “Te Besaré” el artista bajó del escenario para ir en busca de su esposa y luego de dar algunos pasos junto a ella, se agachó y le dio un tierno beso en el vientre. Para muchos la confirmación de que la pareja está en la dulce espera.





Embarazados



Luego del sorpresivo momento vivido durante su presentación en los Premios Pepsi Music, Jonathan Moly confirmó estar en al dulce espera, durante una entrevista en el programa radial de Viviana Gibelli, mediante un publicación de la animadora, donde muestra el eco de las 7 semanas que tienen los recién casados.



Gibelli felicitó a la pareja y colocó “Estoy que lloro de la emoción

@inesmcalero y yo concursamos juntas en el #missvenezuela87 y vi crecer a sus hijos y en especial a Jonathan profesionalmente. Es una madraza y me alegro mucho por todas las bendiciones que llegan a sus vidas”



Mi querido @jonathanmoly me acaba de dar esta noticia... No diré más solo vean el video. Besos a @soyandreatv @inesmcalero y a ti mi Jonathan PD: Estoy que lloro de la emoción 😍😘🤣 @inesmcalero y yo concursamos juntas en el #missvenezuela87 y vi crecer a sus hijos y en especial a Jonathan profesionalmente. Es una madraza y me alegro mucho por todas las bendiciones que llegan a sus vidas.